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В Роспотребнадзоре назвали последствия COVID-19

Особенно характерны слабость и утомляемость

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После выздоровления нужно время, чтобы восстановиться

После выздоровления нужно время, чтобы восстановиться

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После перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания, — цитирует Наталью Пшеничную РИА «Новости».

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Она также уточнила, что некоторые пациенты после COVID-19 жалуются на кашель, чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение и тахикардию.

Ранее Пшеничная рассказала о том, что еще один симптом коронавирусной инфекции — заложенность ушей. Подробнее обо всех основных симптомах COVID-19 мы писали в этом материале.

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COVID-19Роспотребнадзоркоронавирус
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