Еще 6 человек погибли от ковида в Новосибирской области. Самой молодой было 30 лет

Региональный оперштаб сообщил свежие данные по коронавирусу — за сутки в Новосибирской области скончались 6 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 12 декабря, в регионе зарегистрировано 24 798 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 1490 детей. 20 521 человек выписан с выздоровлением (+224 за сутки). Скончались мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 71 год и женщины в возрасте 30 лет, 65 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 826 человек, — говорится в сообщении.