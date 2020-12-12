Еще 6 человек погибли от ковида в Новосибирской области. Самой молодой было 30 лет

Тридцатилетняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирске
Региональный оперштаб сообщил свежие данные по коронавирусу — за сутки в Новосибирской области скончались 6 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 12 декабря, в регионе зарегистрировано
Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. На ИВЛ 42 пациента.
— Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2512. В больницы районов области госпитализированы 1375 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Всего в Новосибирской области сделано
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