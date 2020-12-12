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Еще 6 человек погибли от ковида в Новосибирской области. Самой молодой было 30 лет

Всего в регионе от коронавируса умерли 826 человек

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На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 42 пациента

На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 42 пациента

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Тридцатилетняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирске

Региональный оперштаб сообщил свежие данные по коронавирусу — за сутки в Новосибирской области скончались 6 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 12 декабря, в регионе зарегистрировано 24 798 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 1490 детей. 20 521 человек выписан с выздоровлением (+224 за сутки). Скончались мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 71 год и женщины в возрасте 30 лет, 65 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 826 человек, — говорится в сообщении.

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Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. На ИВЛ 42 пациента.

— Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2512. В больницы районов области госпитализированы 1375 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области сделано 993 120 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4934 жителя региона, 75 794 человека сняты с меднаблюдения.

Ко многим переболевшим ковидом жителям Новосибирска не вернулось обоняние, а к кому-то вернулось в искаженном виде. Здесь мы рассказали истории 5 новосибирцев, у которых болезнь ушла, но проблема осталась.

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