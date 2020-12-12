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Еще одна российская вакцина от COVID-19 вышла на финишную прямую: 6 вопросов о ней

Еще одна российская вакцина от COVID-19 вышла на финишную прямую: 6 вопросов о ней

«ЭпиВакКорону» испытают на трех тысячах добровольцев

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Массовую прививочную кампанию начнут в следующем году

Массовую прививочную кампанию начнут в следующем году

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Вчера во время рабочей встречи председателя правительства с производителями вакцин от коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая российская вакцина производства центра «Вектор» выходит в гражданский оборот. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована еще в октябре, сейчас она проходит пострегистрационные клинические испытания, в которых участвуют три тысячи добровольцев. Мы собрали все, что известно о новой российской вакцине и ее исследованиях.

1

Чем отличаются вакцины?

«Спутник V» — векторная вакцина, а «ЭпиВакКорона» — пептидная. Первая содержит ослабленные элементы коронавируса, а вторая — полностью синтетическая.

2

Когда закончатся испытания?

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что результаты будут в январе. И тогда же начнется более широкое применение этой вакцины. Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году.

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3

Как будет проходить вакцинация?

Она будет бесплатной и добровольной. Предварительные данные позволяют предположить, что для вакцинации будет использоваться следующая схема: две вакцинации с интервалом в 2–3 недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет.

4

Кто в первую очередь получит вакцину?

Первая серия вакцины используется для пострегистрационных клинических исследований. Последующие серии вакцины направят в гражданский оборот, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России. В них сказано, что приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.

5

Есть противопоказания?

Да, их список опубликовал Роспотребнадзор. Это гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет. Кроме того, противопоказанием считается реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

6

А побочные эффекты?

Роспотребнадзор сообщает, что у нескольких добровольцев во время предыдущих испытаний была выявлена кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникла через сутки после прививки и держалась в течение 1–2 суток. Других нежелательных явлений зафиксировано не было.

7

Что еще почитать о вакцинах?

В этом материале есть ответы на вопросы о вакцинации «Спутником V», а здесь можно почитать дневник врача, испытывающего вакцину на себе.

Как будет работать вакцина: объясняем проще, чем на уроке биологии.

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