Еще одна российская вакцина от COVID-19 вышла на финишную прямую: 6 вопросов о ней

1
Чем отличаются вакцины?
«Спутник V» — векторная вакцина, а «ЭпиВакКорона» — пептидная. Первая содержит ослабленные элементы коронавируса, а вторая — полностью синтетическая.
2
Когда закончатся испытания?
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что результаты будут в январе. И тогда же начнется более широкое применение этой вакцины. Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году.
3
Как будет проходить вакцинация?
Она будет бесплатной и добровольной. Предварительные данные позволяют предположить, что для вакцинации будет использоваться следующая схема: две вакцинации с интервалом в 2–3 недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет.
4
Кто в первую очередь получит вакцину?
Первая серия вакцины используется для пострегистрационных клинических исследований. Последующие серии вакцины направят в гражданский оборот, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России. В них сказано, что приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.
5
Есть противопоказания?
Да, их список опубликовал Роспотребнадзор. Это гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет. Кроме того, противопоказанием считается реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.
6
А побочные эффекты?
Роспотребнадзор сообщает, что у нескольких добровольцев во время предыдущих испытаний была выявлена кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникла через сутки после прививки и держалась в течение 1–2 суток. Других нежелательных явлений зафиксировано не было.
7
Что еще почитать о вакцинах?
В этом материале есть ответы на вопросы о вакцинации «Спутником V», а здесь можно почитать дневник врача, испытывающего вакцину на себе.
Как будет работать вакцина: объясняем проще, чем на уроке биологии.