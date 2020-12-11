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В больнице, где медсестры издевались над детьми, назначили новую заведующую

Также в туберкулезной больнице установят дополнительно 145 видеокамер

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После инцидента в детском филиале областной туберкулезной больницы увеличили штат и взяли на работу педагога-психолога

После инцидента в детском филиале областной туберкулезной больницы увеличили штат и взяли на работу педагога-психолога

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Сменилось руководство в новосибирской больнице, где издевались над детьми

О назначении новой заведующей больницей, где медсестры издевались над детьми, сообщила главврач новосибирской областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова.

— У нас новый заведующий детской туберкулезной больницей — Татьяна Сергеевна Крошина, врач-педиатр, организатор здравоохранения с большим стажем, сейчас заканчивает профподготовку по фтизиатрии, — цитирует Интерфакс главврача облбольницы.

В детском филиале областной туберкулезной больницы, по словам Анны Пятибратовой, почти в два раза увеличили штат нянечек, появились должности воспитателей, принят на работу педагог-психолог. Кроме того, в медицинском учреждении дополнительно установят 145 камер видеонаблюдения.

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Ранее двум медсестрам новосибирской туберкулезной больницы предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми — они били детей за то, что те не спали в сон-час. Видео, на котором запечатлено, как медсестра поднимает ребенка за волосы, опубликовали в начале ноября. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.

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