Ковидной вакциной «Вектора» собираются прививать врачей и учителей

После того как коронавирусная вакцина «Вектора» войдет в оборот, ее начнут использовать для обычного населения. Об этом губернатор Андрей Травников рассказал во время итоговой конференции 11 декабря.

— Я не имею права объявлять раньше профильных федеральных органов о выпуске вакцины. Но я знаю, что в ближайшее время вакцина «Вектора» выйдет в гражданский оборот. Масштабы вакцинирования будут нарастать. В первую очередь начнем вакцинировать тех, кто на передовой, — медиков и учителей, — заявил глава региона.