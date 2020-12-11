Ковидной вакциной «Вектора» собираются прививать врачей и учителей

После того как коронавирусная вакцина «Вектора» войдет в оборот, ее начнут использовать для обычного населения. Об этом губернатор Андрей Травников рассказал во время итоговой конференции 11 декабря.
— Я не имею права объявлять раньше профильных федеральных органов о выпуске вакцины. Но я знаю, что в ближайшее время вакцина «Вектора» выйдет в гражданский оборот. Масштабы вакцинирования будут нарастать. В первую очередь начнем вакцинировать тех, кто на передовой, — медиков и учителей, — заявил глава региона.
Он также рассказал, что часть вакцины получит именно Новосибирская область. На данный момент препарат используют на добровольцах старше 65 лет.
Также Андрей Травников ответил на вопрос, перенес ли он сам ковид и ставил ли прививку:
— Нет, я пока не переболел коронавирусом. На всякий случай сдавал кровь на антитела, не сформировались. Не вакцинировался. Объем вакцины очень ограниченный, ее отдавали нашим медикам. Каждая доза была на счету, использовать для себя не мог позволить.
На этой неделе стало известно, что в Новосибирскую область поступили 1000 доз вакцины «Спутник-V». Их разделили между 10 медицинскими учреждениями. Прививки начали ставить медикам — посмотрите в 16 кадрах, как это было.