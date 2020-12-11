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Прививающимся от коронавируса все-таки разрешили алкоголь

Точку поставила глава оперштаба: сроки трезвости из-за вакцинации сократили до шести дней

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Ранее говорилось, что воздержаться от алкоголя нужно на 14 дней до прививки и 42 — после

Ранее говорилось, что воздержаться от алкоголя нужно на 14 дней до прививки и 42 — после

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Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга в Доме Правительства заявила, что о полном отказе от алкоголя после прививки от коронавируса речи не идет. Об этом сообщает ТАСС.

— Я бы призвала <…> очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему, — цитирует Голикову агентство.

Вместе с тем она отметила, что следует воздержаться от употребления алкоголя в течение хотя бы трех дней до и после вакцинации. Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков за две недели до прививки и еще 42 дня после нее.

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Татьяна Голиковаалкогольвакцина от коронавирусакоронавирус
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