В Новосибирске закроют еще один ковидный госпиталь

Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует закрыть коронавирусный госпиталь на базе городской больницы скорой медицинской помощи
Принимать пациентов с ковидом, по данным источника НГС, здесь перестанут уже на следующей неделе. Планы по сворачиванию ковидария подтвердил и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Да, мы рассматриваем такую возможность. Готовимся заранее к новогодним праздникам. Организация неотложной помощи — хирургической, травматологической — для нас очень важна. Работа хирургического корпуса больницы скорой помощи очень важна для Новосибирска. Поэтому мы обсуждаем вопрос задействования и перепрофилирования хирургического корпуса, — объяснил министр.
В начале декабря в Новосибирске постепенно свернули работу три ковидных госпиталя. Министр здравоохранения объяснил это стабилизацией ситуации по коронавирусу.