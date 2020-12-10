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В Новосибирске закроют еще один ковидный госпиталь

Официальная причина — новогодние праздники

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Городская больница скорой медицинской помощи <nobr class="_">№ 2</nobr> станет четвертым медучреждением, которое с начала декабря вывели из системы оказания помощи пациентам с ковидом

Городская больница скорой медицинской помощи № 2 станет четвертым медучреждением, которое с начала декабря вывели из системы оказания помощи пациентам с ковидом

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Министерство здравоохранения Новосибирской области планирует закрыть коронавирусный госпиталь на базе городской больницы скорой медицинской помощи № 2 на улице Тургенева.

Принимать пациентов с ковидом, по данным источника НГС, здесь перестанут уже на следующей неделе. Планы по сворачиванию ковидария подтвердил и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Да, мы рассматриваем такую возможность. Готовимся заранее к новогодним праздникам. Организация неотложной помощи — хирургической, травматологической — для нас очень важна. Работа хирургического корпуса больницы скорой помощи очень важна для Новосибирска. Поэтому мы обсуждаем вопрос задействования и перепрофилирования хирургического корпуса, — объяснил министр.

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В начале декабря в Новосибирске постепенно свернули работу три ковидных госпиталя. Министр здравоохранения объяснил это стабилизацией ситуации по коронавирусу.

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коронавирус в Новосибирскескорая помощь
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