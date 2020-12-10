10 декабря четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 73.31
eur 88.94
Тема дняЧто сейчас с ковидом? Идет спад? Рассказ фельдшера

Все новости

Все новости

Министр культуры НСО ушла на больничный. Две недели назад ее критиковали за скандальную церемонию без масок

В конце ноября в Новосибирске прошел модный показ, за который губернатор раскритиковал министерство

5 402
66Обсудить

Поделиться

Две недели назад Наталья Ярославцева участвовала в церемонии вручения премии «Короли изящных искусств»

Две недели назад Наталья Ярославцева участвовала в церемонии вручения премии «Короли изящных искусств»

Поделиться

Министр культуры Новосибирской области ушла на больничный

Руководитель Министерства культуры региона Наталья Ярославцева ушла на больничный спустя две недели после участия в нашумевшей церемонии в зале имени Каца. Из-за этого мероприятия, точнее, за нарушение мер санитарной безопасности, губернатор Андрей Травников раскритиковал руководство филармонии и Министерства культуры НСО. Он также пообещал лишить их части премии.

Сегодня стало известно, что Наталья Ярославцева заболела.

— Наталья Васильевна с сегодняшнего дня (10 декабря) на больничном. Исполняющий обязанности министра — Юрий Васильевич Зимняков, — сообщили в приемной министерства.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Корреспондент НГС связался с министром культуры региона, чтобы подтвердить информацию о больничном и узнать о самочувствии. Наталья Ярославцева не стала отвечать на вопрос о коронавирусе, уточнила, что «чувствует себя хорошо» и повесила трубку.

На этой неделе мы узнали, как болели и лечились во время пандемии ВИП-персоны Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Министерство культурыкоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (66)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...