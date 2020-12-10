Министр культуры НСО ушла на больничный. Две недели назад ее критиковали за скандальную церемонию без масок

Министр культуры Новосибирской области ушла на больничный
Руководитель Министерства культуры региона Наталья Ярославцева ушла на больничный спустя две недели после участия в нашумевшей церемонии в зале имени Каца. Из-за этого мероприятия, точнее, за нарушение мер санитарной безопасности, губернатор Андрей Травников раскритиковал руководство филармонии и Министерства культуры НСО. Он также пообещал лишить их части премии.
Сегодня стало известно, что Наталья Ярославцева заболела.
— Наталья Васильевна с сегодняшнего дня (10 декабря) на больничном. Исполняющий обязанности министра — Юрий Васильевич Зимняков, — сообщили в приемной министерства.
Корреспондент НГС связался с министром культуры региона, чтобы подтвердить информацию о больничном и узнать о самочувствии. Наталья Ярославцева не стала отвечать на вопрос о коронавирусе, уточнила, что «чувствует себя хорошо» и повесила трубку.
На этой неделе мы узнали, как болели и лечились во время пандемии ВИП-персоны Новосибирска.