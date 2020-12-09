9 декабря среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

Все новости

Все новости

Более 800 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За сутки погибло еще 8 пациентов

1 400
12Обсудить

Поделиться

В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ — 56 пациентов

В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ — 56 пациентов

Поделиться

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Таким образом, всего в регионе от ковида умерли 806 человек. За сутки подтвердили 168 новых случаев инфекции.

— По данным оперативного штаба на утро 9 декабря, в регионе выявлено 24 287 случаев коронавирусной инфекции (+168 за сутки), в том числе у 1467 детей. 19 891 пациент выздоровел (+192 за сутки), — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 49, 57, 70 лет и женщины в возрасте 44 лет, 61 года, 63, 79, 92 лет.

В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ — 56 пациентов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вчера стало известно, что от коронавируса скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было 68 лет.

По официальной статистике Минздрава, от коронавируса в регионе умерло чуть больше 800 человек. Вместе с тем общая смертность в регионе выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. В ноябре этого года, например, в Новосибирской области скончались 5150 человек. В прошлом году эта цифра составила 2703.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...