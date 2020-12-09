Более 800 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Таким образом, всего в регионе от ковида умерли 806 человек. За сутки подтвердили 168 новых случаев инфекции.
— По данным оперативного штаба на утро
Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 49, 57, 70 лет и женщины в возрасте 44 лет, 61 года, 63, 79, 92 лет.
В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ — 56 пациентов.
Вчера стало известно, что от коронавируса скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было
По официальной статистике Минздрава, от коронавируса в регионе умерло чуть больше 800 человек. Вместе с тем общая смертность в регионе выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. В ноябре этого года, например, в Новосибирской области скончались 5150 человек. В прошлом году эта цифра составила 2703.