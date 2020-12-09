Более 800 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Таким образом, всего в регионе от ковида умерли 806 человек. За сутки подтвердили 168 новых случаев инфекции.

— По данным оперативного штаба на утро 9 декабря , в регионе выявлено 24 287 случаев коронавирусной инфекции (+168 за сутки), в том числе у 1467 детей. 19 891 пациент выздоровел (+192 за сутки), — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 49, 57, 70 лет и женщины в возрасте 44 лет, 61 года, 63, 79, 92 лет.



В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ — 56 пациентов.

