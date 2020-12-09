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Кому и как будут делать прививки: 7 вопросов про вакцинацию от коронавируса

Кому и как будут делать прививки: 7 вопросов про вакцинацию от коронавируса

Регионам поручили перенять опыт Москвы

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Регионы должны подготовить всё для вакцинации к 9 декабря&nbsp;

Регионы должны подготовить всё для вакцинации к 9 декабря 

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На прошлой неделе Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, она должна начаться уже на этой неделе. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил регионам при организации вакцинации учесть опыт Москвы, где она уже началась. На примере столицы разбираемся, как всё будет работать.

1

Когда начнется вакцинация?

Все регионы должны быть готовы к 9 декабря. До этой даты главам регионов нужно подготовить инфраструктуру, обеспечить доставку вакцины во все пункты вакцинации, организовать логистику и доставку до пунктов вакцинации граждан, проживающих в отдаленных местностях.

2

Кого будут прививать?

Президент поручил привить в первую очередь две группы риска: учителей и врачей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается включение в вакцинацию и других групп риска. В Москве на данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных организаций.

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3

А кого не будут?

Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины, а также люди младше 18 и старше 60 лет. Кроме того, вакцинация пока недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Такие требования опубликованы на сайте департамента здравоохранения Москвы

4

Если я не хочу прививаться?

Минздрав говорил, что прививка будет добровольной. Об этом же заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

5

Сколько стоит вакцина?

Стоимость «Спутника V» составит 1942 рубля. Об этом пишет РБК. Для россиян вакцинация проводится бесплатно.

6

Как будет проходить вакцинация?

Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому понадобятся две прививки. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Сама вакцинация занимает не менее часа — это время на осмотр врача перед прививкой, подготовку препарата, осмотр и наблюдение после прививки.

7

Сколько будет вырабатываться иммунитет?

42 дня с момента первой прививки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда». Она также отметила, что всё это время и за две недели до вакцинации нужно воздерживаться от алкоголя. Хотя бокал шампанского в новогоднюю ночь всё-таки можно — это отметил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

8

Что еще почитать про вакцину от коронавируса?

Дневник врача, испытывающего вакцину на себе.

Как будет работать вакцина: объясняем проще, чем на уроке биологии.

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