Кому и как будут делать прививки: 7 вопросов про вакцинацию от коронавируса

1
Когда начнется вакцинация?
Все регионы должны быть готовы к
2
Кого будут прививать?
Президент поручил привить в первую очередь две группы риска: учителей и врачей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается включение в вакцинацию и других групп риска. В Москве на данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных организаций.
3
А кого не будут?
Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти не менее
4
Если я не хочу прививаться?
Минздрав говорил, что прививка будет добровольной. Об этом же заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.
5
Сколько стоит вакцина?
Стоимость «Спутника V» составит
6
Как будет проходить вакцинация?
Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому понадобятся две прививки. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через
7
Сколько будет вырабатываться иммунитет?
42 дня с момента первой прививки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда». Она также отметила, что всё это время и за две недели до вакцинации нужно воздерживаться от алкоголя. Хотя бокал шампанского в новогоднюю ночь всё-таки можно — это отметил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
8
Что еще почитать про вакцину от коронавируса?
Дневник врача, испытывающего вакцину на себе.
Как будет работать вакцина: объясняем проще, чем на уроке биологии.