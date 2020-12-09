Кому и как будут делать прививки: 7 вопросов про вакцинацию от коронавируса

Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа должно пройти не менее 30 дней . Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины, а также люди младше 18 и старше 60 лет . Кроме того, вакцинация пока недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Такие требования опубликованы на сайте департамента здравоохранения Москвы