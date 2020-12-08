Роспотребнадзор РФ рассказал о состоянии добровольцев, привитых вакциной новосибирского «Вектора»

Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»
Сегодня, 8 декабря, федеральный Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев, которые привились вакциной «ЭпиВакКорона» — ее разработал новосибирский «Вектор».
— Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что всего около 770 человек получили первый компонент вакцины центра «Вектор» от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Среди них 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.
Пострегистрационные испытания продлятся полгода. Как они будут проходить, сколько заплатят добровольцам и нужна ли ревакцинация — НГС узнал в Роспотребнадзоре РФ.
О том, что новосибирский «Вектор» зарегистрировал вакцину «ЭпиВакКорона», стало известно в октябре.