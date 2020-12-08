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Роспотребнадзор РФ рассказал о состоянии добровольцев, привитых вакциной новосибирского «Вектора»

Примерно 770 человек получили первый компонент этой вакцины

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Для оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после вакцинации, будут использованы тесты «Вектора». Они обладают высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка вируса

Для оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после вакцинации, будут использованы тесты «Вектора». Они обладают высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка вируса

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Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

Сегодня, 8 декабря, федеральный Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев, которые привились вакциной «ЭпиВакКорона» — ее разработал новосибирский «Вектор».

— Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что всего около 770 человек получили первый компонент вакцины центра «Вектор» от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Среди них 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.

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Пострегистрационные испытания продлятся полгода. Как они будут проходить, сколько заплатят добровольцам и нужна ли ревакцинация — НГС узнал в Роспотребнадзоре РФ.

О том, что новосибирский «Вектор» зарегистрировал вакцину «ЭпиВакКорона», стало известно в октябре.

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