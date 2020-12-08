Еще 6 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу в регионе — еще шесть пациентов скончались за последние сутки.

— По данным оперативного штаба на утро 8 декабря , в регионе выявлено 24 119 случаев коронавирусной инфекции (+174 за сутки), в том числе у 1465 детей. 19 699 пациентов выздоровели (+197 за сутки). Скончались еще 6 пациентов : мужчины в возрасте 54, 66, 68, 75 лет и женщины в возрасте 70 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек, — говорится в сообщении оперштаба.