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Еще 6 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ — 55 пациентов

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2733

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Еще шесть человек умерли от ковида в Новосибирской области за сутки

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу в регионе — еще шесть пациентов скончались за последние сутки.

— По данным оперативного штаба на утро 8 декабря, в регионе выявлено 24 119 случаев коронавирусной инфекции (+174 за сутки), в том числе у 1465 детей. 19 699 пациентов выздоровели (+197 за сутки). Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 54, 66, 68, 75 лет и женщины в возрасте 70 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

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3 декабря в Новосибирской области от ковида умерли сразу 8 человек — это стало своеобразным антирекордом для нашего региона, где ни за время первой волны, ни за время второй не фиксировали такое количество летальных исходов за сутки.

Во время пандемии некоторые работодатели стали спрашивать со своих сотрудников справки об отсутствии коронавируса, вынуждая их тратить деньги на анализы. Законно ли это? И как поступать в таких ситуациях? Об этом НГС поговорил с новосибирскими юристами. Они объяснили, куда можно пожаловаться на работодателя.

Ранее мы посчитали, сколько денег уйдет на лечение легкой формы коронавирусной инфекции.

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COVID-19Новосибирсккоронавирусвторая волна коронавируса
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