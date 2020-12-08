Еще 6 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще шесть человек умерли от ковида в Новосибирской области за сутки
Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу в регионе — еще шесть пациентов скончались за последние сутки.
— По данным оперативного штаба на утро
3 декабря в Новосибирской области от ковида умерли сразу 8 человек — это стало своеобразным антирекордом для нашего региона, где ни за время первой волны, ни за время второй не фиксировали такое количество летальных исходов за сутки.
Во время пандемии некоторые работодатели стали спрашивать со своих сотрудников справки об отсутствии коронавируса, вынуждая их тратить деньги на анализы. Законно ли это? И как поступать в таких ситуациях? Об этом НГС поговорил с новосибирскими юристами. Они объяснили, куда можно пожаловаться на работодателя.
Ранее мы посчитали, сколько денег уйдет на лечение легкой формы коронавирусной инфекции.