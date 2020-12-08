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Медики Новосибирска будут консультировать дистанционно больных COVID-19

Сейчас в базе 150 пациентов, с которыми работают врачи из медучреждений Заельцовского района

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Новый консультативный центр заработал в конце ноября<br>

Новый консультативный центр заработал в конце ноября

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В Новосибирске больных ковидом начали консультировать дистанционно

В Новосибирске начал работать консультационный центр для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому. За состоянием больных специалисты следят дистанционно — с помощью телемедицины они звонят больному каждые два дня, узнают о состоянии, дают рекомендации и фиксируют все изменения. Если состояние человека ухудшается, то специалисты сообщают лечащему врачу.

— Специалисты работают по скользящему графику, чтобы совмещать деятельность в своих учреждениях и дополнительную работу. Если они видят, что состояние человека ухудшается, то немедленно сигнализируют лечащему врачу. Также эта система позволяет специалистам выяснить другие вопросы, касающиеся продления больничного, приобретения необходимых препаратов. Использование телемедицинских технологий позволяет нам не только осуществлять контроль жизненных показателей горожан: давление, температуру, наличие одышки и соблюдение пациентами рекомендаций лечащего врача, но также оказывать психологическую поддержку жителям, — рассказал директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» Дмитрий Плоских.

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Проект должен разгрузить участковых терапевтов поликлиники. Сейчас в базе уже 150 пациентов, с которыми работают медики Заельцовского района. В будущем масштаб помощи планируется расширить.

Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко побывала в поликлинике № 21 и посмотрела, как проходят онлайн-приемы терапевтов, легко ли попасть на такой сеанс и удалось ли с их помощью победить многочасовые очереди.

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COVID-19Новосибирсккоронавирусмэрия
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