На работе вынуждают сдать тест на коронавирус за свой счет. Законно ли это

Как рассказала юрист Инесса Рябинина, работодатели могут просить у сотрудников справку об отсутствии коронавируса при выходе с больничного, если прописали это в приложении к трудовому договору.

— Сказать конкретно, что для этой организации это законно и для всех остальных это незаконно, невозможно, — объясняет Инесса Рябинина.

В случае, когда работодатель требует справку, следует изучить трудовой договор: если в нем нет приложения о сдаче анализов, то требование незаконно.