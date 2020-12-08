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На работе вынуждают сдать тест на коронавирус за свой счет. Законно ли это

На работе вынуждают сдать тест на коронавирус за свой счет. Законно ли это

Юристы объяснили, куда и в каких случаях жаловаться

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Многим новосибирцам не делают бесплатные тесты на коронавирус в поликлиниках, зато анализы от них требуют работодатели

Многим новосибирцам не делают бесплатные тесты на коронавирус в поликлиниках, зато анализы от них требуют работодатели

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Новосибирцев всё чаще просят сделать тест на ковид перед выходом с больничного

Во время пандемии некоторые работодатели стали спрашивать со своих сотрудников справки об отсутствии коронавируса, вынуждая их тратить деньги на анализы. Законно ли это? И как поступать в таких ситуациях? Об этом НГС поговорил с новосибирскими юристами. Они объяснили, куда можно пожаловаться на работодателя.

1

Кто может требовать справку об отсутствии коронавируса

Как рассказала юрист Инесса Рябинина, работодатели могут просить у сотрудников справку об отсутствии коронавируса при выходе с больничного, если прописали это в приложении к трудовому договору.

— Сказать конкретно, что для этой организации это законно и для всех остальных это незаконно, невозможно, — объясняет Инесса Рябинина.

В случае, когда работодатель требует справку, следует изучить трудовой договор: если в нем нет приложения о сдаче анализов, то требование незаконно.

2

Куда жаловаться, если требуют анализы за свой счет

Если работодатель требует сделать за свой счет анализы на коронавирус, работник может написать жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру.

— В прокуратуру пишется жалоба на неправомерные действия и в трудовую инспекцию. В первую очередь, так как это трудовые отношения, — в трудовую инспекцию. На сегодняшний день больничные листы не имеют указания диагноза, а только кодировку. Поэтому работодателю невозможно установить, с какой болезнью работник находился на больничном, — говорит юрист Инесса Рябинина.

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3

Что делать, если пришел на работу, а не пускают

Если сотрудника не пускают на территорию предприятия без справки, то он может самостоятельно составить акт об этом и попросить других коллег подписать его в качестве свидетелей. Кроме того, можно снять на видео действия охранника или другого сотрудника, который преградил проход. Позже его можно будет предоставить трудовой инспекции как доказательство того, что права работника нарушены.

4

Могут ли требовать справку об отсутствии коронавируса при трудоустройстве

Как рассказал юрист Константин Зиновьев, при трудоустройстве работодатель имеет право требовать только три документа. К ним относятся паспорт или документ, который его заменяет, СНИЛС и трудовая книжка или справка СТД-Р (сведения о трудовой деятельности. — Прим. ред.). В некоторых случаях с сотрудника могут спрашивать другие документы, которые перечислены в отдельных законах и постановлениях.

— Такое, например, может потребоваться, если речь идет о вредных или опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Однако даже здесь отдельная справка о COVID-19 не требуется: соответствующее исследование осуществляется при прохождении медицинской комиссии, — объяснил Константин Зиновьев.

Он добавил, что регионы могут установить обязательные меры по тестированию сотрудников. Например, в Москве работодатели должны проверять на наличие ковида минимум 10% сотрудников каждые 15 дней.

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