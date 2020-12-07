«Об отравлении речи не идет». Мэрия озвучила результаты проверки гимназии № 13, где массово отравились дети

Мэрия Новосибирска отрицает отравление школьников в гимназии № 13
Стали известны результаты проверки гимназии № 13, где, по словам родителей, массово отравились дети. Ученики, по версии властей, могли почувствовать себя плохо из-за ОРВИ или другой инфекции, а не из-за отравления. Об этом сообщил Роман Попов, начальник отдела контроля организации питания департамента образования мэрии Новосибирска.
О плохом самочувствии учеников гимназии стало известно 5 декабря. Медицинская помощь понадобилась семерым детям, у которых было подозрение на кишечную ротавирусную инфекцию. Школьников тошнило желчью, родители заподозрили, что они могли отравиться творожной запеканкой.
— Провели ряд проверочных мероприятий с поварами и пищеблоками, сообщили в Роспотребнадзор. Во всех случаях медики ставили диагноз «ротавирусная инфекция», это может быть симптом ОРВИ или другой инфекции. Главный врач отметил, что экстренного оповещения в Роспотребнадзор не было, — сообщил Роман Попов в эфире радио «Городская волна».
По его словам, ситуацию взяли на контроль, Роспотребнадзор проверил работу пищеблока и поваров.
— Об отравлении речи не идет, никаких доказательств этому, даже косвенных, нет, — добавил Роман Попов.
Представитель мэрии добавил, что говорить о пищевом отравлении нет никаких оснований. Роспотребнадзор проверил работу поваров гимназии и разрешил работу пищеблока.
В октябре стало известно, что Сибирском кадетском корпусе опечатали горячий цех после отравления учеников. Причину инцидента выясняло Министерство здравоохранения.