«Об отравлении речи не идет». Мэрия озвучила результаты проверки гимназии № 13, где массово отравились дети

Стали известны результаты проверки гимназии № 13, где, по словам родителей, массово отравились дети. Ученики, по версии властей, могли почувствовать себя плохо из-за ОРВИ или другой инфекции, а не из-за отравления. Об этом сообщил Роман Попов, начальник отдела контроля организации питания департамента образования мэрии Новосибирска.



О плохом самочувствии учеников гимназии стало известно 5 декабря. Медицинская помощь понадобилась семерым детям, у которых было подозрение на кишечную ротавирусную инфекцию. Школьников тошнило желчью, родители заподозрили, что они могли отравиться творожной запеканкой.