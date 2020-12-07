7 декабря понедельник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняСитуация с ковидом может ухудшиться после каникул

Все новости

Все новости

Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами из-за второй волны коронавируса

Это нужно, чтобы ограничить распространение инфекции

348
19Обсудить

Поделиться

Ограничения предлагают ввести и внутри регионов

Ограничения предлагают ввести и внутри регионов

Поделиться

В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами. Вопрос о введении новой меры считают целесообразным рассмотреть из-за роста заболеваемости коронавирусом.

— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — цитирует главу Минздрава Михаила Мурашко РИА «Новости».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Предложение министр здравоохранения озвучил сегодня во время конференции «Медицина и качество» в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Во время весеннего прироста заболеваемости ограничение на въезд вводили отдельные регионы, также весной действовал карантин для прибывающих из регионов с высокой заболеваемостью.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинздравМихаил Мурашкокарантинкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...