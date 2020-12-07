Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами из-за второй волны коронавируса

В Минздраве предложили ограничить передвижение между регионами. Вопрос о введении новой меры считают целесообразным рассмотреть из-за роста заболеваемости коронавирусом.
— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — цитирует главу Минздрава Михаила Мурашко РИА «Новости».
Предложение министр здравоохранения озвучил сегодня во время конференции «Медицина и качество» в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.
Во время весеннего прироста заболеваемости ограничение на въезд вводили отдельные регионы, также весной действовал карантин для прибывающих из регионов с высокой заболеваемостью.