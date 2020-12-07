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В НСО завезли 1000 доз вакцины «Спутник V». Кому она достанется и когда начнут ставить прививки

Регион также закупил оборудование для хранения вакцины

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В первую очередь будут прививать медработников

В первую очередь будут прививать медработников

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В Новосибирской области на этой неделе начнется вакцинация от коронавируса

В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-вак» («Спутник V»). По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, приказ о вакцинации уже подписан. Также в регионе начались испытания вакцины от центра «Вектор».

— В выходные получили 1000 доз вакцины «Гам-Ковид-вак», которыми готовы прививать медицинских работников. С завтрашнего дня приступаем к этой работе, — рассказал министр на совещании в правительстве НСО 7 декабря.

Константин Хальзов добавил, что ранее Минздрав закупил оборудование для хранения вакцины.

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— Центр «Вектор» проводит клинические испытания для категории 60+, отрадно, что жители Новосибирской области были задействованы, — добавил министр здравоохранения.

На прошлой неделе НГС рассказывал, что новосибирцев зазывают на эксперимент с китайской вакциной. Рассказываем, что известно об этих испытаниях.

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вакцинакоронавирус
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