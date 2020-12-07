В НСО завезли 1000 доз вакцины «Спутник V». Кому она достанется и когда начнут ставить прививки

В Новосибирской области на этой неделе начнется вакцинация от коронавируса
В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-вак» («
— В выходные получили 1000 доз вакцины «Гам-Ковид-вак», которыми готовы прививать медицинских работников. С завтрашнего дня приступаем к этой
Константин Хальзов добавил, что ранее Минздрав закупил оборудование для хранения вакцины.
— Центр «Вектор» проводит клинические испытания для категории 60+, отрадно, что жители Новосибирской области были
На прошлой неделе НГС рассказывал, что новосибирцев зазывают на эксперимент с китайской вакциной. Рассказываем, что известно об этих испытаниях.