В Новосибирской области создадут единую регистратуру — нынешний номер 124 назвали «не совсем единым»

В Новосибирской области создадут единую регистратуру
На понедельничном совещании в правительстве обсудили работу единой регистратуры 124. Власти пришли к выводу, что ее необходимо улучшать. До конца года все медучреждения Новосибирска должны перейти на действительно единую регистратуру, чтобы пациенты записывались на прием не через поликлиники, а через единый номер.
— У нас наработан хороший опыт, создана единая регистратура 124, но следует честно признать, что она не совсем единая, потому что в регистратурах поликлиник свои кол-центры, а иногда и обычные регистратуры остались. Как опыт показал, стратегически правильно полностью функционал записи врача сконцентрировать в единой службе. Это позволяет отслеживать все обращения пациента, возможность дозвониться и прочие показатели, — заявил губернатор Новосибирской области во время оперативного совещания.
Он поручил Минздраву разработать план действий, чтобы в ближайший год перейти на единую регистратуру.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области возобновили профосмотры. Такое решение приняли в связи со стабилизацией заболеваемости ковидом.