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Еще 7 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В отделениях интенсивной терапии находятся 93 человека. На ИВЛ — 39 пациентов

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Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек

Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек

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Семь пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Ещё 7 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. За сутки диагноз подтвердили у 180 человек.

«По данным оперативного штаба на утро 6 декабря в регионе зарегистрировано 23 767 случаев COVID-19 (+180 за минувшие сутки), в том числе у 1460 детей. 19 408 человек выписаны с выздоровлением (+108 за сутки)», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 54 года, 60 лет, 61 год и женщины в возрасте 54 года, 69 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 93 человека. На ИВЛ — 39 пациентов.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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