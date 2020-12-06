Еще 7 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Ещё 7 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. За сутки диагноз подтвердили у 180 человек.

«По данным оперативного штаба на утро 6 декабря в регионе зарегистрировано 23 767 случаев COVID-19 (+180 за минувшие сутки), в том числе у 1460 детей. 19 408 человек выписаны с выздоровлением (+108 за сутки)», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 54 года, 60 лет, 61 год и женщины в возрасте 54 года, 69 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек.

