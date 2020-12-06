Еще 7 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Семь пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки
Ещё 7 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. За сутки диагноз подтвердили у 180 человек.
«По данным оперативного штаба на утро 6 декабря в регионе зарегистрировано
Скончались еще 7 пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 54 года, 60 лет, 61 год и женщины в возрасте 54 года, 69 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 93 человека. На ИВЛ — 39 пациентов.