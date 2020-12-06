Быстро ли сейчас приезжает скорая? Как обстоят дела с коронавирусом на самом деле? Откровенный прямой эфир

В Новосибирске пройдет прямой эфир с фельдшером скорой помощи
Вторая волна коронавируса стала настоящим испытанием для медицины Новосибирска. Пациенты с высокой температурой могли ждать скорую более 40 часов. А возле ковидных госпиталей в очереди выстраивались десятки машин.
Как сейчас обстоят дела? Действительно ли количество вызовов уменьшилось, и люди стали меньше болеть? Что нужно сделать, чтобы ситуация больше не повторилась? Что делать тем, кто по-прежнему не может дождаться помощи?
Эти вопросы мы зададим в прямом эфире нашего Instagram Сергею Комлеву — фельдшеру скорой помощи и председателю первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске.
Эфир пройдет в понедельник, 7 декабря, в 13:00. Подпишитесь на наш аккаунт Instagram, чтобы ничего не пропустить.
Вы можете также задать фельдшеру свои вопросы через специальную форму ниже (можно анонимно).
В Новосибирске закрывают три ковидария. Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, зачем. При этом жительница Искитима Ангелина Калинина пожаловалась, что застряла в большой очереди в поликлинике № 2. Чтобы попасть на прием к врачу, который принимает пациентов с коронавирусом, она пришла к четырем утра и записалась на листе бумаги, где уже было две фамилии.