Быстро ли сейчас приезжает скорая? Как обстоят дела с коронавирусом на самом деле? Откровенный прямой эфир

Вторая волна коронавируса стала настоящим испытанием для медицины Новосибирска. Пациенты с высокой температурой могли ждать скорую более 40 часов. А возле ковидных госпиталей в очереди выстраивались десятки машин.

Как сейчас обстоят дела? Действительно ли количество вызовов уменьшилось, и люди стали меньше болеть? Что нужно сделать, чтобы ситуация больше не повторилась? Что делать тем, кто по-прежнему не может дождаться помощи?

Эти вопросы мы зададим в прямом эфире нашего Instagram Сергею Комлеву — фельдшеру скорой помощи и председателю первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске.