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Быстро ли сейчас приезжает скорая? Как обстоят дела с коронавирусом на самом деле? Откровенный прямой эфир

Фельдшер Сергей Комлев расскажет, как скорая работает во вторую волну, и ответит на ваши вопросы

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Сергей Комлев согласился честно рассказать о своей работе во вторую волну коронавируса

Сергей Комлев согласился честно рассказать о своей работе во вторую волну коронавируса

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В Новосибирске пройдет прямой эфир с фельдшером скорой помощи

Вторая волна коронавируса стала настоящим испытанием для медицины Новосибирска. Пациенты с высокой температурой могли ждать скорую более 40 часов. А возле ковидных госпиталей в очереди выстраивались десятки машин.

Как сейчас обстоят дела? Действительно ли количество вызовов уменьшилось, и люди стали меньше болеть? Что нужно сделать, чтобы ситуация больше не повторилась? Что делать тем, кто по-прежнему не может дождаться помощи?

Эти вопросы мы зададим в прямом эфире нашего Instagram Сергею Комлеву — фельдшеру скорой помощи и председателю первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске.

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Эфир пройдет в понедельник, 7 декабря, в 13:00. Подпишитесь на наш аккаунт Instagram, чтобы ничего не пропустить.

Вы можете также задать фельдшеру свои вопросы через специальную форму ниже (можно анонимно).

В Новосибирске закрывают три ковидария. Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, зачем. При этом жительница Искитима Ангелина Калинина пожаловалась, что застряла в большой очереди в поликлинике № 2. Чтобы попасть на прием к врачу, который принимает пациентов с коронавирусом, она пришла к четырем утра и записалась на листе бумаги, где уже было две фамилии.

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коронавирус в Новосибирскескорая помощь
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