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Восемь новосибирцев умерли от коронавируса — самому молодому из них был 41 год

За сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек

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В больницах Новосибирска находятся 3 409 пациентов

В больницах Новосибирска находятся 3 409 пациентов

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Восемь новосибирцев умерли от коронавируса в НСО

Сегодня, 5 декабря, оперативный штаб сообщил о восьми умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. За сутки заразились COVID-19 179 человек.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 41, 43, 60, 70, 72 лет и женщины в возрасте 63, 66 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 779 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 209 человек. На ИВЛ — 40 пациентов. Госпитализированы 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Под медицинским наблюдением остаются 3490 жителей региона, 72 791 человек снят с меднаблюдения.

СЮЖЕТ

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За неделю в ГКБ № 25 покончили с собой два пациента. Тело одного из них нашли 20 ноября под окнами больницы. Тело второго обнаружили 23 ноября в палате — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери. Для расследования этих случаев Минздрав уже создал специальную комиссию, работающую совместно с правоохранительными органами. НГС удалось поговорить с родственниками одного из погибших. Оказалось, что мужчина провел в больнице несколько недель и шел на поправку, но за сутки до выписки он стал писать близким странные сообщения. Подробности читайте здесь.

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