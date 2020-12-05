Восемь новосибирцев умерли от коронавируса — самому молодому из них был 41 год

Сегодня, 5 декабря, оперативный штаб сообщил о восьми умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. За сутки заразились COVID-19 179 человек.



— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 41, 43, 60, 70, 72 лет и женщины в возрасте 63, 66 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 779 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 209 человек. На ИВЛ — 40 пациентов. Госпитализированы 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.