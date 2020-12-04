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Семеро новосибирцев умерли от коронавируса — самому молодому было 30 лет

За сутки диагноз подтвердился у 176 человек

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На искусственной вентиляции легких сейчас находятся 46 пациентов

На искусственной вентиляции легких сейчас находятся 46 пациентов

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Еще семь пациентов в Новосибирской области умерли от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу в регионе — еще семь пациентов скончались за последние сутки.

— В регионе выявлено 23 408 случаев COVID-19 (+176 за сутки), в том числе у 1450 детей. 19 102 пациента выздоровели (+195 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались трое мужчин в возрасте 30, 68 и 70 лет, две женщины, которым было по 71 году, и две женщины в возрасте 70 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 771 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 184 человека, на ИВЛ — 46 пациентов. Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

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— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2784. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1509 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 951 918 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Вчера, 3 декабря, в Новосибирской области от ковида умерли сразу 8 человек это стало своеобразным антирекордом для нашего региона, где ни за время первой волны, ни за время второй не фиксировали такое количество летальных исходов за сутки.

Тем временем медучреждения Новосибирской области начали вновь проводить диспансеризацию и профосмотры.

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коронавирус в Новосибирске
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