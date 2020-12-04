Семеро новосибирцев умерли от коронавируса — самому молодому было 30 лет

Еще семь пациентов в Новосибирской области умерли от коронавируса
Оперштаб Новосибирской области сообщил свежие данные по коронавирусу в регионе — еще семь пациентов скончались за последние сутки.
— В регионе выявлено
Скончались трое мужчин в возрасте 30, 68 и 70 лет, две женщины, которым было по 71 году, и две женщины в возрасте 70 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 771 человек.
В отделениях реанимации сейчас находятся 184 человека, на
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах
Вчера, 3 декабря, в Новосибирской области от ковида умерли сразу 8
Тем временем медучреждения Новосибирской области начали вновь проводить диспансеризацию и профосмотры.