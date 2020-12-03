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Новый антирекорд: оперштаб сообщил о 8 новосибирцах, умерших от коронавируса

За последние сутки зафиксировали 186 новых случаев инфицирования

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Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека

Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека

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8 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 186 новых случаев, 8 пациентов скончались — это антирекорд по количеству умерших от коронавируса.

— По данным оперативного штаба, на утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1444 детей. 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.


Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 59, 80, 97 лет и 61 года, а также женщины в возрасте 47 и 63 лет.

В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ — 49 пациентов. Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 944 180 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3343 жителя региона, 71 895 человек сняты с меднаблюдения.

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Прежде в регионе количество человек, которые от коронавируса, не превышало семи пациентов за сутки. В последний раз оперативный штаб сообщил о 7 погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области 1 декабря. В ноябре оперштаб несколько раз фиксировал семь умерших за сутки, в том числе 27 ноября, 19 ноября и 15 ноября.

По официальной информации, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Вчера Минздрав региона сообщил о сворачивании работы трех ковидных госпиталей. Тем не менее количество новых случаев каждый день неизменно высокое — вчера заболели еще 177 человек.

У многих новосибирцев официальная статистика по ковиду вызывает вопросы. НГС опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.

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