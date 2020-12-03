Новый антирекорд: оперштаб сообщил о 8 новосибирцах, умерших от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 186 новых случаев, 8 пациентов скончались — это антирекорд по количеству умерших от коронавируса.



— По данным оперативного штаба, на утро 3 декабря в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1444 детей. 18 907 пациентов выздоровели (+154 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.