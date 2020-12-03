Новый антирекорд: оперштаб сообщил о 8 новосибирцах, умерших от коронавируса

8 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области назвал свежие цифры по заболевшим. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 186 новых случаев, 8 пациентов скончались — это антирекорд по количеству умерших от коронавируса.
— По данным оперативного штаба, на утро 3 декабря в регионе выявлено
Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 59, 80, 97 лет и 61 года, а также женщины в возрасте 47 и 63 лет.
В отделениях реанимации находятся 190 человек. На ИВЛ — 49 пациентов. Госпитализированы 27 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано
Прежде в регионе количество человек, которые от коронавируса, не превышало семи пациентов за сутки. В последний раз оперативный штаб сообщил о 7 погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области 1 декабря. В ноябре оперштаб несколько раз фиксировал семь умерших за сутки, в том числе 27 ноября, 19 ноября и 15 ноября.
По официальной информации, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Вчера Минздрав региона сообщил о сворачивании работы трех ковидных госпиталей. Тем не менее количество новых случаев каждый день неизменно высокое — вчера заболели еще 177 человек.
У многих новосибирцев официальная статистика по ковиду вызывает вопросы. НГС опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие больше 5000 человек. Они рассказали, переболели ли коронавирусом и как протекала их болезнь. Результаты получились интересными.