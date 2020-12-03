Адский ноябрь. Как маленькая больница справилась с ковидом — откровенный рассказ медработницы

Количество новых пациентов в нашей больнице пошло на спад полторы недели назад. Больных выписывали, как и прежде, а вот прием сократился. Изначально, в октябре, мы принимали по 10–15 человек за сутки, поэтому койки быстро заполнились. А на прошлой неделе уже стали принимать по 3–4 человека в сутки.



Говорят, что привыкаешь ко всему, вот и мы, наверное, привыкли. Но первое время, конечно, и мне, и коллегам было тяжело. В ноябре мы работали в режиме «сутки-трое» — довольно удобно, но времени на семью всё равно катастрофически не хватало. А в октябре, когда только начали поступать больные, работали сутки через двое. И морально, и физически сил не оставалось.



Облачение в костюмы, фильтры, очки, которые постоянно запотевали… Что мы с ними только не делали! Кто-то пытался слюной протирать, кто-то — специальной жидкостью. Потом нам дали защитные стекла, с ними стало гораздо легче. В целом дефицита СИЗов мы не заметили.



А вот с лекарствами небольшие перебои были, но всё это терпимо. Например, я знаю, сколько стоит в аптеках тот же «Линекс», а нам привозили его пачками. Вот завезут его, пять дней есть, а потом кончается, надо ждать. Лекарство назначали всем, и в немаленьких количествах, поэтому оно быстро расходилось.