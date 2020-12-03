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Адский ноябрь. Как маленькая больница справилась с ковидом — откровенный рассказ медработницы

Гинекологическая больница № 2 месяц отработала в качестве ковидного госпиталя. Рассказываем, как это было

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Гинекологическая больница <nobr class="_">№ 2</nobr> с <nobr class="_">20 октября</nobr> была перепрофилирована под прием ковидных больных. Это вызвало шквал возмущений как среди коллектива, так и среди пациенток

Гинекологическая больница № 2 с 20 октября была перепрофилирована под прием ковидных больных. Это вызвало шквал возмущений как среди коллектива, так и среди пациенток

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Гинекологическую больницу № 2 в Новосибирске выводят из борьбы с ковидом

Гинекологическая больница № 2 на улице Михаила Перевозчикова готовится к возобновлению работы в штатном режиме. С 7 декабря, по данным регионального Минздрава, учреждение исключат из списка инфекционных госпиталей, экстренно перепрофилированных под прием больных коронавирусом. Чуть больше месяца маленькая больница принимала пациентов со средней и легкой степенью тяжести ковида — для них там развернули 100 коек. Как врачи пережили этот тяжелый месяц и удалось ли избежать заражений среди медиков — НГС рассказала одна из сотрудниц этого учреждения. Публикуем ее рассказ от первого лица.

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СЮЖЕТ

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Количество новых пациентов в нашей больнице пошло на спад полторы недели назад. Больных выписывали, как и прежде, а вот прием сократился. Изначально, в октябре, мы принимали по 10–15 человек за сутки, поэтому койки быстро заполнились. А на прошлой неделе уже стали принимать по 3–4 человека в сутки.

Говорят, что привыкаешь ко всему, вот и мы, наверное, привыкли. Но первое время, конечно, и мне, и коллегам было тяжело. В ноябре мы работали в режиме «сутки-трое» — довольно удобно, но времени на семью всё равно катастрофически не хватало. А в октябре, когда только начали поступать больные, работали сутки через двое. И морально, и физически сил не оставалось.

Облачение в костюмы, фильтры, очки, которые постоянно запотевали… Что мы с ними только не делали! Кто-то пытался слюной протирать, кто-то — специальной жидкостью. Потом нам дали защитные стекла, с ними стало гораздо легче. В целом дефицита СИЗов мы не заметили.

А вот с лекарствами небольшие перебои были, но всё это терпимо. Например, я знаю, сколько стоит в аптеках тот же «Линекс», а нам привозили его пачками. Вот завезут его, пять дней есть, а потом кончается, надо ждать. Лекарство назначали всем, и в немаленьких количествах, поэтому оно быстро расходилось.

Наш госпиталь принимал пациентов средней тяжести. Основная категория — люди преклонного возраста. Примерно треть больных — новосибирцы старше 80 лет. Самому молодому пациенту в нашем отделении было 27 лет. Если кому-то становилось хуже, то его оперативно переводили в интенсивную терапию. Но никто из тех, кто попадал к нам, слава богу, не умер. Были единицы, которые за время нахождения в нашем учреждении не показывали положительной динамики. Это не явное ухудшение, но мы таких больных направляли в более крупные учреждения.

Среди моих коллег были те, кто ушли, только узнав о перепрофилировании. Конечно, опытных, хороших, причем хороших с большой буквы специалистов мы потеряли. Возможно, в приоритет они поставили семью, никто их не осуждал за это. Возможно, не захотели терять наработанный опыт, представляете, все эти труды — гинекология, эндоскопия... Вообще никто толком не знал, как долго мы в состоянии инфекционного госпиталя продержимся, вот они и уволились. Но надо сказать, что уволившихся врачей было не так много. А кто-то вообще остался в «зеленой» зоне, ведь там тоже нужно было много что отрабатывать — и выписные истории, и документацию. И отчитывались, насколько я знаю, они перед Москвой. Хотелось бы верить, что когда мы вернемся к своему прежнему профилю, то наши хорошие врачи вернутся. Очень помогло то, что к нам направили докторов-инфекционистов, которые уже имели опыт работы с ковидом во время первой волны.

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Заражений среди персонала нам удалось избежать. Заболели всего два медика, были положительные тесты, но это случилось еще до перепрофилирования. К нам тогда привезли сомнительную пациентку, как оказалось, с ковидом. И сейчас, если честно, уже не знаешь, что лучше: работать по гинекологическому профилю, но без защитных костюмов, либо работать с коронавирусом, но быть полностью защищенным. Все-таки с СИЗами как-то спокойнее.

Я помню страх, который мы испытывали, когда только пошли разговоры о перепрофилировании. Было страшно, непонятно, как это — врачи-акушеры будут лечить коронавирус? Но ничего, втянулись, постепенно привыкли. Жить можно. 4–5 часов в «красной» зоне проходят быстро, если работать, конечно, а не сидеть на месте. Бывало и такое, что отработаешь и можешь передохнуть, чего порой в гинекологии не случалось. Свои плюсы и минусы были.

Наверное, из-за всего этого сильнее начинаешь ценить простые вещи — отдых, общение. Бывает, весь день проведешь с больными, заходишь на кухню, пьешь чай с лимоном и понимаешь, какой же он вкусный.

От редакции. На прошлой неделе мы публиковали колонку многодетной матери, которая не дождалась врача и была вынуждена самостоятельно назначить себе лечение от коронавируса. Позже Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило эту информацию и выявило нарушения в работе поликлиники.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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коронавирус в Новосибирскегинекологическая больница
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