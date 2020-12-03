Адский ноябрь. Как маленькая больница справилась с ковидом — откровенный рассказ медработницы

Гинекологическую больницу № 2 в Новосибирске выводят из борьбы с ковидом
Гинекологическая больница
Количество новых пациентов в нашей больнице пошло на спад полторы недели назад. Больных выписывали, как и прежде, а вот прием сократился. Изначально, в октябре, мы принимали по
Говорят, что привыкаешь ко всему, вот и мы, наверное, привыкли. Но первое время, конечно, и мне, и коллегам было тяжело. В ноябре мы работали в режиме «сутки-трое» — довольно удобно, но времени на семью всё равно катастрофически не хватало. А в октябре, когда только начали поступать больные, работали сутки через двое. И морально, и физически сил не оставалось.
Облачение в костюмы, фильтры, очки, которые постоянно запотевали… Что мы с ними только не делали! Кто-то пытался слюной протирать, кто-то — специальной жидкостью. Потом нам дали защитные стекла, с ними стало гораздо легче. В целом дефицита СИЗов мы не заметили.
А вот с лекарствами небольшие перебои были, но всё это терпимо. Например, я знаю, сколько стоит в аптеках тот же «Линекс», а нам привозили его пачками. Вот завезут его, пять дней есть, а потом кончается, надо ждать. Лекарство назначали всем, и в немаленьких количествах, поэтому оно быстро расходилось.
Наш госпиталь принимал пациентов средней тяжести. Основная категория — люди преклонного возраста. Примерно треть больных — новосибирцы старше
Среди моих коллег были те, кто ушли, только узнав о перепрофилировании. Конечно, опытных, хороших, причем хороших с большой буквы специалистов мы потеряли. Возможно, в приоритет они поставили семью, никто их не осуждал за это. Возможно, не захотели терять наработанный опыт, представляете, все эти труды — гинекология, эндоскопия... Вообще никто толком не знал, как долго мы в состоянии инфекционного госпиталя продержимся, вот они и уволились. Но надо сказать, что уволившихся врачей было не так много. А кто-то вообще остался в «зеленой» зоне, ведь там тоже нужно было много что отрабатывать — и выписные истории, и документацию. И отчитывались, насколько я знаю, они перед Москвой. Хотелось бы верить, что когда мы вернемся к своему прежнему профилю, то наши хорошие врачи вернутся. Очень помогло то, что к нам направили докторов-инфекционистов, которые уже имели опыт работы с ковидом во время первой волны.
Заражений среди персонала нам удалось избежать. Заболели всего два медика, были положительные тесты, но это случилось еще до перепрофилирования. К нам тогда привезли сомнительную пациентку, как оказалось, с ковидом. И сейчас, если честно, уже не знаешь, что лучше: работать по гинекологическому профилю, но без защитных костюмов, либо работать с коронавирусом, но быть полностью защищенным. Все-таки с СИЗами как-то спокойнее.
Я помню страх, который мы испытывали, когда только пошли разговоры о перепрофилировании. Было страшно, непонятно, как это — врачи-акушеры будут лечить коронавирус? Но ничего, втянулись, постепенно привыкли. Жить можно.
Наверное, из-за всего этого сильнее начинаешь ценить простые вещи — отдых, общение. Бывает, весь день проведешь с больными, заходишь на кухню, пьешь чай с лимоном и понимаешь, какой же он вкусный.
От редакции. На прошлой неделе мы публиковали колонку многодетной матери, которая не дождалась врача и была вынуждена самостоятельно назначить себе лечение от коронавируса. Позже Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило эту информацию и выявило нарушения в работе поликлиники.
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