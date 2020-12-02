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На базе новосибирской клиники Мешалкина открыли онкоцентр

На обустройство центра в 2020 году выделено 125 миллиона рублей

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Лечить онкобольных пациентов будут специалисты сразу трех отделений: онкологии, радиотерапии и нейрохирургии

Лечить онкобольных пациентов будут специалисты сразу трех отделений: онкологии, радиотерапии и нейрохирургии

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Институт онкологии и нейрохирургии создан в составе новосибирской клиники Мешалкина

Новосибирский медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина создал в своем составе институт онкологии и нейрохирургии. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Возглавит институт известный в Новосибирской области хирург-онколог, профессор, доктор медицинских наук Сергей Красильников.

— Более половины пациентов, попадающих к нам на лечение, имеют одновременно кардио- и онкопатологию. Центр Мешалкина обладает уникальным для отечественной практики опытом оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сочетанными и конкурирующими заболеваниями, тогда как в большинстве онкологических и кардиохирургических клиник им отказывают в лечении, — цитирует пресс-служба директора клиники Александра Чернявского.

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Лечить онкобольных пациентов будут специалисты сразу трех отделений: онкологии, радиотерапии и нейрохирургии.

Как сообщили в пресс-службе, ежегодно в Центре Мешалкина проходят стационарное лечение около двух тысяч пациентов с опухолями различных локализаций.

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Операционная в клинике Новосибирского медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина

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Исследовательский центр имени Мешалкина вошел в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году.

В рамках проекта Центру Мешалкина в 2020 году выделено 125 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования, которое будет установлено и запущено в эксплуатацию до конца года. Это современная цифровая маммографическая система, позволяющая уменьшить лучевую нагрузку во время диагностической процедуры в несколько раз, и нейронавигационная система, используемая при микрохирургическом лечении опухолей головного и спинного мозга.

— Благодаря внедрению в клиническую практику молекулярных методов диагностики, проведению современных курсов химио- и иммунотерапии, симультанных операций мы обеспечим доступную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам по профилям «онкология» и «нейрохирургия». Рутинное использование современного медицинского оборудования, в частности, эндоскопического комплекса с 3D-визуализацией, позволит вывести эти направления в медицине на новый уровень и создаст новые возможности для развития, — передает пресс-служба слова профессора Сергея Красильникова.

Кроме того, в институте начал работать врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Чернов. Ранее он работал в крупных федеральных медицинских центрах.

Еще один онкоцентр в Новосибирске обещают открыть в 2024 году. Он расположится на территории Городской клинической больницы № 25.

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