На базе новосибирской клиники Мешалкина открыли онкоцентр

Исследовательский центр имени Мешалкина вошел в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году.

В рамках проекта Центру Мешалкина в 2020 году выделено 125 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования, которое будет установлено и запущено в эксплуатацию до конца года. Это современная цифровая маммографическая система, позволяющая уменьшить лучевую нагрузку во время диагностической процедуры в несколько раз, и нейронавигационная система, используемая при микрохирургическом лечении опухолей головного и спинного мозга.



— Благодаря внедрению в клиническую практику молекулярных методов диагностики, проведению современных курсов химио- и иммунотерапии, симультанных операций мы обеспечим доступную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам по профилям «онкология» и «нейрохирургия». Рутинное использование современного медицинского оборудования, в частности, эндоскопического комплекса с 3D-визуализацией, позволит вывести эти направления в медицине на новый уровень и создаст новые возможности для развития, — передает пресс-служба слова профессора Сергея Красильникова.

