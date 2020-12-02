Сто лет назад мир пережил пандемию испанки: как она остановилась

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вызывающий
Как развивалась пандемия испанки?
Аналогия между коронавирусом и испанкой понятна — оба вируса относятся к группам вирусов, ежегодно вызывающих сезонные респираторные инфекции. Испанский грипп является представителем обширной группы вирусов гриппа, а SARS-CoV-2 — представитель группы коронавирусов, известной с 60-х годов прошлого века.
— Пандемия испанского гриппа пришлась преимущественно на 1918–1919 годы, но на самом деле продлилась дольше и закончилась только в 1920 году, — говорит доктор медицинских наук Анна Благонравова. — Согласно потом уже проведенным исследованиям, было показано, что в действительности этот вирус впервые в человеческой популяции появился задолго до 18 года, циркуляцию отмечали задолго до этого — предковый вариант вируса испанки проник в отдельные популяции в 1900 году.
Анна Благонравова — доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины, проректор по научной работе Приволжского исследовательского медицинского университета.
То есть 18 лет этот вирус циркулировал среди людей, не вызывая пандемию, и обретал определенные свойства.
— Существуют закономерности распространения новых вариантов вирусов в популяции. Испанка (как типичный пандемический вариант гриппа) точно так же распространилась и затем угасла, сохранившись в виде циркулирующего сезонного штамма, как, например, впоследствии свиной грипп 2009 года, — говорит кандидат медицинских наук Иван Коновалов. — При этом масштабы поражения были гораздо выше за счет отсутствия вакцин, специфических противовирусных препаратов, антибиотиков, недоступности медицинской помощи. Закономерности эпидемического процесса при любой новой вирусной инфекции, с которой иммунитет человека еще не сталкивался, имеют сходные черты. Но протекать они могут в разных условиях и, соответственно, с разным масштабом. В пандемии испанки немаловажную роль сыграла Первая мировая война, сопровождавшаяся активной миграцией населения, голодом, отсутствием противовирусной и антибактериальной терапии (грипп нередко сопровождается вторичным бактериальным воспалением легких).
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им.
В то время массовых методов вирусологической расшифровки и лабораторного подтверждения, в том числе антител — наличия иммунитета у людей, не было, поэтому сейчас теории того, какой именно процент населения получил иммунитет прежде, чем пандемия угасла, можно строить разные. На сегодняшний день миграция ускорилась в десятки и сотни раз с развитием доступных авиаперелетов и личных автомобилей, а в начале XX века основными способами перемещения служили железнодорожный и гужевой виды транспорта, недоступные для большинства.
Испанка вернулась свиным гриппом?
Анна Благонравова говорит, что возбудители вирусной или бактериальной природы, как правило, не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Вот и испанка не исчезла бесследно.
— Как это бывает с вирусами гриппа, и не только с испанкой или каким-то другим, они, пройдя пик своей циркуляции среди людей, видоизменяясь несколько в своих свойствах, перемещаются в другие популяции животных. В частности, испанский грипп в первую очередь ушел циркулировать в популяцию свиней, какое-то время там находился, потом, возможно, перешел в популяции других животных, — объясняет доктор медицинских наук.
Дело в том, что вирусы гриппа в целом выявляются на постоянной основе не только у человека, но и у различных животных, в том числе свиней, а также у водоплавающих птиц. При определенных условиях, тесном контакте вирус может преодолевать межвидовой барьер и заражать, скажем, человека. В случае если этот вирус был значительно изменен, мутировал, то иммунитет нового хозяина будет перед ним абсолютно беспомощен.
Когда вирус трансформируется, это не значит, что на планете появляется совсем другой вирус. Многие из них по-своему схожи, и защита, сформированная на один вариант вируса, может частично защищать и от других вариантов. По крайней мере, до появления принципиально новых мутантов. Например, в 2009 году от свиней в популяцию человека перешел калифорнийский (более известный как свиной) грипп. С тех пор он также мутировал и сохранился циркулирующим ежегодно, называясь A (H1N1) pdm09-like.
— Номенклатура вируса гриппа подразумевает отнесение его к одному из типов A, B или C. Когда мы говорим свиной или еще какой-то грипп, мы имеем в виду прежде всего вирусы гриппа A, — говорит Анна Благонравова. — А дальше в зависимости от сочетания типов поверхностных антигенов выделяют субтипы вируса. Для этих субтипов могут являться хозяевами разные популяции животных, в частности, для вируса гриппа A подтипа H1N1 в качестве популяции хозяев могут выступать и люди, и свиньи.
Но одно только сходство подтипов еще не дает повод заключить, что вирусы — братья-близнецы. Как объясняет Иван Коновалов, наименование H1N1 определяет вариант ключевых белков, расположенных на поверхности любого вируса гриппа типа А: гемагглютинина и нейраминидазы.
— Расшифровка структуры того пандемического гриппа, испанки, показала, что это тоже был грипп А (H1N1), то есть антигены гемагглютинин и нейраминидаза имели сходство с таковыми у вируса пандемического свиного гриппа 2009 года, — сообщает Коновалов. — Но это не означает, что в 2009 году к нам вернулась испанка, поскольку особенности вируса зависят не только от структуры гемагглютинина и нейраминидазы, существуют и внутренние белки, которые тоже играют значительную роль. Правильно будет сказать, что оба варианта вируса относятся к одному и тому же серологическому подтипу гриппа, который наиболее изменчив.
Иван Коновалов отмечает, что и спонтанные мутации (дрейф антигенов), и межвидовая реассортация вирусов гриппа (шифт антигенов) не редкость. Это постоянный процесс, он происходит с определенной регулярностью не только во время пандемий. Однако далеко не каждый новый мутант закрепляется в популяции и вызывает пандемические вспышки.
Коронавирус тоже мутирует и вызовет новую пандемию?
Чтобы говорить о новой пандемии, нужно сначала дождаться, пока закончится эта. На днях представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что это не вопрос нескольких месяцев. Она же предупредила, что бесконтрольный прием антибиотиков сегодня может привести после коронавируса к еще одной пандемии — пандемии «микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам».
Что касается мутаций, то они уже происходят. В одном из заявлений Европейского бюро ВОЗ говорится, что мутации вируса с течением времени — нормальное явление. Всемирная организация здравоохранения отслеживает генетические изменения вируса COVID-19 с самого начала пандемии. Гендиректор российского центра «Вектор», где тоже следят за изменениями вируса, Ринат Максютов в разговоре с ТАСС подчеркнул, что вирус мутирует медленнее, чем сезонный грипп. По его словам, значимых и вызывающих опасения мутаций коронавируса не происходит.
В Роспотребнадзоре недавно сообщали о новых мутациях, зарегистрированных в России, однако также заверили, что повода для беспокойства нет.
— Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал, то есть он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более «злым» или более заразным, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».
На днях в журнале Nature Communications было также опубликовано исследование более 12 тысяч мутаций коронавируса, которое показало, что ни одна из них не увеличила его заразность.