Сто лет назад мир пережил пандемию испанки: как она остановилась

Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова .



В то время массовых методов вирусологической расшифровки и лабораторного подтверждения, в том числе антител — наличия иммунитета у людей, не было, поэтому сейчас теории того, какой именно процент населения получил иммунитет прежде, чем пандемия угасла, можно строить разные. На сегодняшний день миграция ускорилась в десятки и сотни раз с развитием доступных авиаперелетов и личных автомобилей, а в начале XX века основными способами перемещения служили железнодорожный и гужевой виды транспорта, недоступные для большинства.



Испанка вернулась свиным гриппом?



Анна Благонравова говорит, что возбудители вирусной или бактериальной природы, как правило, не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Вот и испанка не исчезла бесследно.



— Как это бывает с вирусами гриппа, и не только с испанкой или каким-то другим, они, пройдя пик своей циркуляции среди людей, видоизменяясь несколько в своих свойствах, перемещаются в другие популяции животных. В частности, испанский грипп в первую очередь ушел циркулировать в популяцию свиней, какое-то время там находился, потом, возможно, перешел в популяции других животных, — объясняет доктор медицинских наук.

