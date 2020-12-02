«Может, ваш случай какой-то особенный»: новосибирцев зазывают на эксперимент с китайской вакциной

В Новосибирске ищут добровольцев для испытания китайской вакцины
В соцсетях началась «призывная кампания» для желающих поучаствовать в испытаниях китайской вакцины. Сотни жителей Новосибирска рассказывают, что в «Инстаграме» и «Фейсбуке» им показывается реклама с приглашением поставить себе зарубежный препарат. После этого всем участникам эксперимента нужно полгода находиться под наблюдением и первый месяц ходить в поликлинику. Вакцина уже прошла два этапа в Китае, в том числе на родине коронавируса — в провинции Ухань. Ее ставили военным, а теперь ищут «подопытных» среди россиян. Корреспондент НГС прошла тест для участия в вакцинации. На каких условиях набирают участников для третьего этапа и что это за вакцина?
Что известно про эти прививки
«Внесите свой вклад в победу над коронавирусом» — так звучит призыв на сайте covidtrialrussia.ru, куда ведет ссылка, на которую вы кликнули случайно (или нет) во время просмотра своей ленты новостей в соцсетях.
На сайте исследование этой вакцины от
Первую группу добровольцев вакцинировали в московских центрах еще в сентябре.
— Добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений, — приводит издание «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании «Петровакс» (компания, которая запустила в России международное клиническое исследование III фазы этой китайской вакцины).
Что за вакцина
На сайте разработчика вакцины подробно описывается ее действие. Если просто: вакцина попадает в организм, после чего он начинает синтезировать так называемые коронавирусные белки в клетках. Иммунные клетки в свою очередь создают защитные белки-антитела уже к коронавирусным белкам. В итоге — если после прививки в организм попадет настоящий коронавирус, то он встретится с уже выработанными организмом антителами. Следовательно, человек не заболеет.
В научном описании это выглядит несколько сложнее: вакцина использует платформу аденовирусного вектора, несущего генетический материал, который запускает синтез белка в клетке. А аденовирус — это безопасный вирус, который может проникать в человеческие клетки, но при этом болезнь он вызвать не способен. Невозможность заболеть объясняется тем, что вирус лишен гена репликации (возможности размножения) и выступает только лишь «средством доставки», а S-белок — оболочкой вируса. Именно на нее должен вырабатываться иммунный ответ.
Испытания вакцины начались в марте, в самый разгар первой волны пандемии. В первой фазе, которая проходила в Китае, в испытаниях приняли участие всего 108 добровольцев. Во второй — в городе Ухань — 508 человек. В июне вакцину разрешили ставить китайским военным.
Клиническое исследование вакцины одобрено российским Минздравом, оно проводится в соответствии с Хельсинской декларацией (разработана Всемирной медицинской ассоциацией — это набор этических принципов для медицинского сообщества, касающихся исследовательской этики и экспериментов на людях), российским законодательством.
Для третьей стадии исследования набирают 40 тысяч добровольцев — эту цифру назвал представитель компании, который позвонил корреспонденту, оставившему заявку на участие в исследовании.
Для тех, кто решился
Добровольцам предлагают пройти небольшой тест с вопросами про состоянию здоровья. Вопросы касаются прививок, которые вы могли делать раньше (исследование других препаратов для профилактики
В тесте есть вопрос про беременность и планы забеременеть в ближайший год. Один из вопросов — есть ли психические, онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, анафилактические реакции, алкогольная и лекарственная зависимости. Также уточняется ВИЧ-статус. Всего в тесте 5 вопросов.
В первый раз корреспондент НГС ответила на некоторые вопросы «Да» (якобы есть несколько заболеваний), в результате высветилось сообщение: «Спасибо за уделенное время. К сожалению, по результатам заполненного теста вы не сможете принять участие в исследовании. Приносим свои извинения».
Во второй раз на все вопросы был ответ «Нет» (якобы никаких известных кандидату ограничений). Тем, кто прошел тест про здоровье, предлагают заполнить небольшую анкету, где спрашивают возраст, пол и регион проживания. В конце потенциального участника исследования предупреждают о том, что скоро ему позвонят с определенного номера (указан московский номер телефона). Видимо, чтобы не приняли за спам-номер какого-нибудь банка или, например, кредитной организации.
В пресс-службе компании «Петровакс» изданию «Интерфакс» сообщили еще о нескольких параметрах, которым должны соответствовать участники исследования.
— К исследованию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 85 лет с индексом массы тела
Как всё будет
Итак, вам позвонили. Первое — уточняют возраст и место проживания. Представитель компании предупреждает, что в ближайшее время данные передадут в медцентр, а уже оттуда позвонят и запишут на прием.
— Ожидание составит примерно 2 недели, потому что все медцентры заняты, — предупредил представитель компании.
В какой клинике будут ставить вакцину, пока неизвестно. Оператор назвал ее «новосибирской поликлиникой» и уточнил, что она необязательно будет по месту жительства.
Перед прививкой вам должны сделать «все» анализы, врач проведет «свое» обследование. После вакцинации нужно будет ходить в эту поликлинику в течение месяца один раз в неделю. А потом еще 5 месяцев за привитым будут следить по телефону — звонить и спрашивать про изменения в организме. В конце периода исследования попросят еще раз подойти в поликлинику, чтобы сделать итоговые анализы.
Больше подробностей оператор сообщить не смог, объяснив это тем, что все детали расскажут уже на месте.
— Там есть информированное согласие, в котором будет всё прописано. Если вам всё понравится, вы его подпишете, вас там проконсультируют, — уточнили в компании. Про дополнительные ограничения для участника исследования тоже пообещали рассказать позже.
— Точнее скажут уже именно в медицинском центре. Может быть, ваш случай будет какой-то особенный, поэтому я не могу вам ничего сказать, — подытожил оператор.
Про другие вакцины
В гонке на изобретение лучшей вакцины участвуют Россия, Китай и США. В сентябре ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний. Одна из них — российская вакцина «Спутник 5», разработанная НИИ
В сентябре в Новосибирске прививку от коронавируса поставили шести медикам. В ноябре российскую вакцину «Спутник» запустили в массовое производство. Прививку от коронавируса решили поставить вице-президент Telegram Илья Перекопский и генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов — топ-менеджеры стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».