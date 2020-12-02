«Может, ваш случай какой-то особенный»: новосибирцев зазывают на эксперимент с китайской вакциной

Что известно про эти прививки



«Внесите свой вклад в победу над коронавирусом» — так звучит призыв на сайте covidtrialrussia.ru, куда ведет ссылка, на которую вы кликнули случайно (или нет) во время просмотра своей ленты новостей в соцсетях.



На сайте исследование этой вакцины от COVID-19 называют глобальным и уточняют, что это третья, финальная, фаза испытаний. Вакцина называется Ad5-nCov, ее разработала китайская фармацевтическая компания «CanSino Biologics Inc», Пекинский институт биотехнологий и Академия военно-медицинских наук.



Первую группу добровольцев вакцинировали в московских центрах еще в сентябре.

— Добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений, — приводит издание «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании «Петровакс» (компания, которая запустила в России международное клиническое исследование III фазы этой китайской вакцины).



Что за вакцина



На сайте разработчика вакцины подробно описывается ее действие. Если просто: вакцина попадает в организм, после чего он начинает синтезировать так называемые коронавирусные белки в клетках. Иммунные клетки в свою очередь создают защитные белки-антитела уже к коронавирусным белкам. В итоге — если после прививки в организм попадет настоящий коронавирус, то он встретится с уже выработанными организмом антителами. Следовательно, человек не заболеет.

