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В списке памяти медиков появилось имя искитимского врача — она скончалась от ковида

Женщина проходила лечение в инфекционном госпитале в Искитиме

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Последние дни жизни Галина Мазалова провела в инфекционном госпитале в Искитимской ЦРБ

Последние дни жизни Галина Мазалова провела в инфекционном госпитале в Искитимской ЦРБ

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В Искитиме от коронавируса умерла пожилая врач-терапевт

В Искитиме скончалась 68-летняя врач-терапевт Галина Мазалова. О ее смерти стало известно в ноябре, однако в списке памяти медиков, погибших от коронавируса, имя искитимского терапевта появилось недавно.

О том, что смерть Галины Мазаловой наступила в результате коронавируса, корреспонденту НГС подтвердил главный врач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов.

— Уже пару недель как она погибла. Последние дни она лежала у нас в стационаре, в реанимации. У нас при Искитимской ЦРБ развернуто 160 госпитальных ковидных коек. Она лечилась долго, но, к сожалению, погибла, потому что возраст и так далее, — пояснил главврач.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Редакция приносит соболезнования близким Галины Сергеевны.

Недавно мы писали о Георгии Киме — враче по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, который работал в больнице «РЖД-Медицина». Его коллеги говорят, что мужчина умер от коронавируса, лечение он проходил в инфекционной больнице на улице Семьи Шамшиных.

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