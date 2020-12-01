В списке памяти медиков появилось имя искитимского врача — она скончалась от ковида

В Искитиме от коронавируса умерла пожилая врач-терапевт
В Искитиме скончалась
О том, что смерть Галины Мазаловой наступила в результате коронавируса, корреспонденту НГС подтвердил главный врач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов.
— Уже пару недель как она погибла. Последние дни она лежала у нас в стационаре, в реанимации. У нас при Искитимской ЦРБ развернуто 160 госпитальных ковидных коек. Она лечилась долго, но, к сожалению, погибла, потому что возраст и так далее, — пояснил главврач.
Редакция приносит соболезнования близким Галины Сергеевны.
Недавно мы писали о Георгии Киме — враче по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, который работал в больнице «РЖД-Медицина». Его коллеги говорят, что мужчина умер от коронавируса, лечение он проходил в инфекционной больнице на улице Семьи Шамшиных.