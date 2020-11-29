Шесть человек умерли за сутки от COVID-19 в Новосибирской области — самому младшему было 41 год

По данным оперативного штаба, на утро 29 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек с таким диагнозом умерли.

Всего, по данным оперштаба, в Новосибирской области на сегодняшний день зафиксировано 22 508 случаев COVID-19 , в том числе 1417 детей. 18 298 человек выписаны с выздоровлением, 104 из них — в течение последних суток.



Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 41 года, 42, 82 лет и женщины в возрасте 50, 82 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 736 человек.