Шесть человек умерли за сутки от COVID-19 в Новосибирской области — самому младшему было 41 год

По данным оперативного штаба, на утро 29 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек с таким диагнозом умерли.
Всего, по данным оперштаба, в Новосибирской области на сегодняшний день зафиксировано
Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 41 года, 42, 82 лет и женщины в возрасте 50, 82 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 736 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 186 человек. На ИВЛ — 37 пациентов. Госпитализированы 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В настоящее время в инфекционных стационарах находится 2962 пациента с установленным диагнозом
Под медицинским наблюдением остаются 3928 жителей региона,
Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3149 обращений людей с симптомами ОРВИ, из них 12 человек — госпитализированы.
Статистика оперштаба, впрочем, учитывает только случаи, подтвержденные тестами, сколько реально болеет людей, можно оценить только по косвенным признакам. Так, 57-летняя пенсионерка Марина Кутернина рассказала НГС о том, как тяжело болела в октябре этого года со всеми симптомами коронавирусной инфекции, но получила диагноз «острый бронхит».