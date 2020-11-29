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Шесть человек умерли за сутки от COVID-19 в Новосибирской области — самому младшему было 41 год

Всего медики зафиксировали 176 новых случаев заражения

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В больницах от ковида продолжают умирать люди&nbsp;

В больницах от ковида продолжают умирать люди 

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По данным оперативного штаба, на утро 29 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек с таким диагнозом умерли.

Всего, по данным оперштаба, в Новосибирской области на сегодняшний день зафиксировано 22 508 случаев COVID-19, в том числе 1417 детей. 18 298 человек выписаны с выздоровлением, 104 из них — в течение последних суток.

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 41 года, 42, 82 лет и женщины в возрасте 50, 82 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 736 человек.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 186 человек. На ИВЛ — 37 пациентов. Госпитализированы 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В настоящее время в инфекционных стационарах находится 2962 пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Всего в Новосибирской области сделано уже в общей сложности 924 174 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3928 жителей региона, 68 486 человек сняты с меднаблюдения.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3149 обращений людей с симптомами ОРВИ, из них 12 человек — госпитализированы.

Статистика оперштаба, впрочем, учитывает только случаи, подтвержденные тестами, сколько реально болеет людей, можно оценить только по косвенным признакам. Так, 57-летняя пенсионерка Марина Кутернина рассказала НГС о том, как тяжело болела в октябре этого года со всеми симптомами коронавирусной инфекции, но получила диагноз «острый бронхит».

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пандемия коронавирусаданные оперштаба
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