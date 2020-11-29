«Была готова к летальному исходу». Пенсионерке с тяжелым течением коронавируса поставили острый бронхит

На фоне коронавируса у сибирячки обострились хронические заболевания
57-летняя пенсионерка Марина Кутернина заболела в октябре этого года. Тогда пациенты с температурой ждали скорую помощь по 40 часов. Женщина вызвала себе на дом врача — у нее несколько дней держалась высокая температура. Когда врачи дошли до женщины, то накричали на пенсионерку — градусник показал всего 37 градусов. Врач поставил пенсионерке диагноз — «острый бронхит». Но Марина утверждает, что ей поставили неверный диагноз — она уверена, что заболела коронавирусом: у нее пропало обоняние, около 10 дней держалась высокая температура, которая доходила до 39–40 градусов. На фоне этого у пенсионерки обострились хронические заболевания и развился панкреатит. Женщине пришлось самостоятельно бороться за жизнь. Пенсионерка рассказала, как, несмотря на неверный диагноз врача, смогла выжить. Далее — от первого лица.
Я заболела в начале октября панкреатитом и COVID-19 одновременно. У меня была температура 39–40 градусов, пропало обоняние, была рвота, диарея, слабость, наступило обезвоживание, озноб, сухой кашель, проблемы с глотанием, боль в мышцах, боль в ушах, заложенность. Я дышала поверхностно, с каждым днем состояние ухудшалось. Вызов врача делала почти что каждый день.
2 октября
У меня температура 38,6 градуса. В этот день была у невролога и педиатра. Но обоняние еще было.
3 октября
Стала выше подниматься температура, появилась головная боль.
4 октября
Начались боли в животе, появилась тошнота, и возникли проблемы с дыханием. «Парацетамол» помогал, только если я выпивала 4–5 таблеток. Я стала вызывать врача, но он пришел только через несколько дней.
8 октября
Ко мне приехала бригада из 27-й поликлиники. В общей сумме врачи провели у меня дома не дольше 3–5 минут.
— Говори быстро, что случилось? — спрашивает у меня врач.
Я ответила, что у меня критическое состояние — с трудом передвигаюсь, сильнейшая тошнота. Я не то что быстро говорить, вообще с трудом дышу. Я стоять не в состоянии на ногах, только лежать могу на диване.
Врач измерила мне температуру — на экране 37,2. Видимо, градусник у врача сломан, так как ни разу не пикнул, а мой градусник показывал 39 градусов. Врач с коллегой стали кричать на меня во все горло, что у них много вызовов, а я тут вызываю, мол.
Врач назначила мне рассасывать лекарство от горла и «Циклоферон». А мне плохо, не ориентируюсь в телефоне, ни одного номера не вижу. «Парацетамол» с трудом разжевываю, проглотить не могу, воздуха не хватает при дыхании. Запью водой, и рвота сразу. Иногда сбивалась температура до 39 градусов, иногда наступало полусознательное состояние. И я одна дома, помочь некому, дети в другом городе.
9 октября
Снова вызвала врача — температура 39–40 градусов. К счастью, приехала другой врач. Она выписала мне антибиотик «Цефтриаксон», который врачи выписывают больным коронавирусом, замерила кислород в крови, сатурация — 92%. А в стационарах работать некому, лечить нечем, кислорода нет, и мест нет. Вечером волонтеры принесли антибиотики.
13 октября
Я снизила температуру с трудом до 38,5–38,7 градуса, до этого более 10 дней температура держалась 39–40 градусов.
Я дождалась, когда температура опустилась до 38,5 градуса, и написала жалобу в прокуратуру о безответственности врача. Перед ней пациент в тяжелом состоянии, а она разборы, хамство устроила. Ответа не получила. Министерство здравоохранения на устные жалобы не отвечает.
В этот же день я вызвала такси и по стеночке еле-еле спустилась до первого этажа, где меня ждал таксист. Приехала в больницу к врачу на УЗИ. Врач с ужасом смотрела на меня, идти не могу, на кушетке ни повернуться не могу, ни живот надуть. Врач после УЗИ поставила диагноз — «панкреатит». Но из-за коронавируса уже были отеки на органах. Врач проводила меня до регистратуры, видя, что не дойду сама.
А дальше я поехала с таксистом до «Инвитро», сдала кровь на амилазу. Спасибо водителю такси, довел меня и не бросил, видел, что я в маске и перчатках с хлоргексидином идти не могу.
Анализ показал общее повышение уровня амилазы крови — цифры достигали 67 при норме 51. Я доказала еще один серьезный диагноз — «панкреатит», а вот COVID-19 доказать не могу. А ведь первый врач поставила мне диагноз — «острый бронхит».
2 ноября
Сдала кровь на антитела. Тест показал, что антитела к коронавирусу IgМ — положительные, а IgG — 8,43.
Дожила до пути выздоровления. Морально была готова к летальному сходу. Шансы остаться в живых были невелики. Получила осложнения со стороны костной системы, сердечно-сосудистой, варикоз выступил (у меня в 2018 году был тромбофлебит послеоперационный), теперь 100% тромбы не только в венах, но и в артериях, обострение болезни почек. Еще до сих пор не вернулся вкус полностью, также частично обоняние, чувствую ухудшение памяти и слабость. Легкие разрабатываю сама, боль при дыхании сохраняется, продолжаются боли в спине — это болят легкие. Похудела в общей сложности на 13 кг (голод, температура до 40 градусов и выше, обезвоживание).
А рекомендаций от врачей нет — они мне лечат бронхит. Запись в карту, что перенесен COVID-19, не делают. В статистику я не попала. Кошмар кошмарный, что творится в здравоохранении. Да, врачи перегружены, а пациенты умирают дома, с трудом спасают свою жизнь.
Вдвойне тяжелее быть в полусознательном состоянии и еще встречать на своем пути врачей хамов. Если бы не второй врач, то я была бы на кладбище.
20 ноября
Мне продлили больничный до 30 ноября. Панкреатит вылечился, но в амбулаторной карте по-прежнему диагноз — «острый бронхит».
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