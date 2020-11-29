«Была готова к летальному исходу». Пенсионерке с тяжелым течением коронавируса поставили острый бронхит

Я заболела в начале октября панкреатитом и COVID-19 одновременно. У меня была температура 39–40 градусов, пропало обоняние, была рвота, диарея, слабость, наступило обезвоживание, озноб, сухой кашель, проблемы с глотанием, боль в мышцах, боль в ушах, заложенность. Я дышала поверхностно, с каждым днем состояние ухудшалось. Вызов врача делала почти что каждый день.



2 октября

У меня температура 38,6 градуса. В этот день была у невролога и педиатра. Но обоняние еще было.

3 октября

Стала выше подниматься температура, появилась головная боль.

4 октября

Начались боли в животе, появилась тошнота, и возникли проблемы с дыханием. «Парацетамол» помогал, только если я выпивала 4–5 таблеток. Я стала вызывать врача, но он пришел только через несколько дней.

8 октября

Ко мне приехала бригада из 27-й поликлиники. В общей сумме врачи провели у меня дома не дольше 3–5 минут.

— Говори быстро, что случилось? — спрашивает у меня врач.

Я ответила, что у меня критическое состояние — с трудом передвигаюсь, сильнейшая тошнота. Я не то что быстро говорить, вообще с трудом дышу. Я стоять не в состоянии на ногах, только лежать могу на диване.