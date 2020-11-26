Центры реабилитации для переболевших ковидом в Новосибирске загрузили на полную мощность

В Новосибирске закончились свободные места в муниципальных учреждениях для реабилитации после коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, журналистам сообщил мэр города Анатолий Локоть во время поездки в санаторий «Лунный камень».

Сейчас пациенты, перенесшие ковид, могут пройти бесплатную реабилитацию еще в двух муниципальных местах, кроме «Лунного камня»: в центре социальной помощи «Заря» и социально-оздоровительном центре «Обские зори».

По словам Анатолия Локтя, заполнить центры на 100% не позволяет постановление Роспотребнадзора — только на половину. Сейчас все допустимые места в центрах заняты — всего реабилитацию проходят 113 человек.