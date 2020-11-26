Центры реабилитации для переболевших ковидом в Новосибирске загрузили на полную мощность

В Новосибирске закончились свободные места в муниципальных учреждениях для реабилитации после коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, журналистам сообщил мэр города Анатолий Локоть во время поездки в санаторий «Лунный камень».
Сейчас пациенты, перенесшие ковид, могут пройти бесплатную реабилитацию еще в двух муниципальных местах, кроме «Лунного камня»: в центре социальной помощи «Заря» и социально-оздоровительном центре «Обские зори».
По словам Анатолия Локтя, заполнить центры на 100% не позволяет постановление Роспотребнадзора — только на половину. Сейчас все допустимые места в центрах заняты — всего реабилитацию проходят 113 человек.
— Эти три муниципальных учреждения — наш резерв. Других муниципальных реабилитационных учреждений больше нет. Наши площади позволяют положить больше пациентов, но есть небольшой дефицит медработников. Также должны быть определенные условия: нельзя, как некоторые предлагают, на вокзале койки поставить. Кроме того, должно быть соответствующее оборудование, — сообщил Локоть.
В самом «Лунном камне» также рассказали о дефиците медперсонала, по словам сотрудников, коллектив начал работу неполным составом, потому что многие на больничном, а оставшиеся люди «работают с большим напряжением, полный день, перерабатывают».
В «Лунном камне» проходят реабилитацию 25 человек: 13 из них — медработники. Кроме них в санатории восстанавливаются учителя и соцработники. Они получили путевки бесплатно. Заезд длится 14 дней. Больным предлагают занятия ЛФК, фитотерапию, ингаляции, массаж и физиотерапию.
В «Заре» и «Лунном камне» восстанавливаются пациенты, которые переболели в легкой и средней форме, самые тяжелые — в «Обских зорях».
«Лунный камень» работает как ребцентр только 10 дней. Ранее он был обсерватором для людей с подозрением на коронавирус. Впервые обсерваторы открывались в Новосибирске в разгар первой волны коронавируса — 1 апреля. Тогда пассажиров самолетов отправили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Рядом с учреждениями дежурили силовики, а некоторые из родственников до последнего не знали, куда повезут их близких. НГС поговорил с пятью человеками, которые находились на вынужденной изоляции, — они рассказали, в каких условиях им пришлось жить.