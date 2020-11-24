Глава Роспотребнадзора заявила, что человек с иммунитетом к ковиду может быть переносчиком вируса

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что вакцина не защищает от встречи с коронавирусом и проникновения вируса в организм.



— Абсолютно точно, человек, имеющий иммунитет, может иметь вирус на слизистой носа как минимум. А может — на задней стенке горла. Наши исследования показывают, что если сравнивать количество вируса на слизистой носа и задней стенки горла, то на задней стенке горла его будет больше чуть ли не в два раза, — отметила она, отвечая на вопрос о том, почему переболевшим ковидом или сделавшим от него прививку необходимо изолироваться после контакта с больным.

