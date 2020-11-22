Шесть человек скончались от коронавируса за сутки — самой молодой было 24 года

По данным на воскресенье, 22 ноября, от коронавируса в Новосибирской области скончались еще шесть человек.

— Умерли мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 65 лет, 77 лет, 79 лет и женщина в возрасте 24 лет, — сообщили в оперштабе.

За все время пандемии в регионе от коронавируса умерли 693 человека.

Если вы знали умершую девушку 24 лет, свяжитесь с редакцией по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram) и расскажите нам о том, как протекала болезнь погибшей.

Жительница Новосибирска Елена Черникова потеряла бабушку — она умерла из-за коронавирусной инфекции. Сразу после этого их семья обратилась в Следственный комитет. По мнению Елены, медики несерьезно отнеслись к симптомам пожилой женщины — например, говорили обеспокоенным родственникам, что ОРВИ никто не отменял. Как заболела, боролась за жизнь и умерла пенсионерка — рассказывает ее внучка.

