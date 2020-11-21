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Стабильная цифра: за сутки в Новосибирске больше заболевших, чем выздоровевших

И снова 5 человек попали в статистику умерших от коронавируса

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За последнее время в Новосибирской области стабильный прирост заболевших — порядка 180 человек

За последнее время в Новосибирской области стабильный прирост заболевших — порядка 180 человек

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183 человека заболели в Новосибирской области за 1 сутки — 5 человек попали в статистику смертности от коронавируса.

По информации оперативного штаба, на 21 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 183 заболевших. Всего в регионе 21 081 случай инфицирования коронавирусом, в том числе у 1353 детей. 17 169 человек. Из больниц за сутки выписали 156 человек.


— Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 65 лет и 85 лет, женщины в возрасте 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек, — уточнили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов. 45 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В стационарах лежат 3337 пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Как подсчитали в оперштабе, всего в Новосибирской области проведено 875 111 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 3501 житель региона, 63 848 человек сняты с меднаблюдения.

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