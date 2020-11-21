Стабильная цифра: за сутки в Новосибирске больше заболевших, чем выздоровевших

183 человека заболели в Новосибирской области за 1 сутки — 5 человек попали в статистику смертности от коронавируса.

По информации оперативного штаба, на 21 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 183 заболевших. Всего в регионе 21 081 случай инфицирования коронавирусом, в том числе у 1353 детей. 17 169 человек. Из больниц за сутки выписали 156 человек.