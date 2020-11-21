Стабильная цифра: за сутки в Новосибирске больше заболевших, чем выздоровевших

183 человека заболели в Новосибирской области за 1 сутки — 5 человек попали в статистику смертности от коронавируса.
По информации оперативного штаба, на 21 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 183 заболевших. Всего в регионе
— Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 65 лет и 85 лет, женщины в возрасте 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек, — уточнили в оперштабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов. 45 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В стационарах лежат 3337 пациентов с установленным диагнозом
Как подсчитали в оперштабе, всего в Новосибирской области проведено
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