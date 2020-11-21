За сутки от коронавируса умерли пять человек

Пять человек умерло от коронавируса в Новосибирской области
За сутки в Новосибирской области зарегистрировано 183 новых случая заболевания коронавирусом. Умерло пять человек.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 и 85 лет, женщины в возрасте 69, 72 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек, — сообщили в оперштабе. — В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов.
По данным оперативного штаба, на утро 21 ноября в регионе зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе
Всего госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3337.
Под медицинским наблюдением остается 3501 житель региона,
Также в Новосибирской области зарегистрировано 3409 случаев заболевания ОРВИ, с этим диагнозом госпитализировано 16 человек.
20 ноября оперштаб также сообщил о пяти погибших от коронавируса. Самому молодому было 39 лет.