За сутки от коронавируса умерли пять человек

За сутки в Новосибирской области зарегистрировано 183 новых случая заболевания коронавирусом. Умерло пять человек.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 65 и 85 лет, женщины в возрасте 69, 72 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 687 человек, — сообщили в оперштабе. — В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов.