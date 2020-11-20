От коронавируса в Новосибирской области скончались пять человек — двое мужчин и три женщины

Сегодня 20 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.



— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 и 77 лет и женщины в возрасте 49, 59 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

За минувшие сутки зарегистрировано 186 случаев заражения COVID-19, в отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.