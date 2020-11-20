От коронавируса в Новосибирской области скончались пять человек — двое мужчин и три женщины

Пять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Сегодня 20 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 и 77 лет и женщины в возрасте 49, 59 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
За минувшие сутки зарегистрировано 186 случаев заражения COVID-19, в отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.
Если вам известно, как протекала болезнь у умерших от коронавируса новосибирцев, сообщите в редакцию.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Сейчас, чтобы прочувствовать и осознать весь размах второй волны, достаточно подойти к ЗАГСу или моргу. И увидеть, как десятки сибиряков стоят в очереди за справками о смерти. Монологи людей, потерявших близких, читайте в нашем репортаже «Как ковид выкашивает семьи».
В Новосибирске из-за коронавируса стали заказывать гробы с окошком. Прозрачную вставку в виде ромбика или прямоугольника можно добавить к любому гробу — мы узнали, сколько это стоит.
А истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.