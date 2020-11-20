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От коронавируса в Новосибирской области скончались пять человек — двое мужчин и три женщины

Общее число умерших в регионе составляет 682 человека

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Самому молодому из умерших было 39 лет&nbsp;

Самому молодому из умерших было 39 лет 

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Пять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Сегодня 20 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 и 77 лет и женщины в возрасте 49, 59 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

За минувшие сутки зарегистрировано 186 случаев заражения COVID-19, в отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ — 60 пациентов.

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Если вам известно, как протекала болезнь у умерших от коронавируса новосибирцев, сообщите в редакцию.

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Сейчас, чтобы прочувствовать и осознать весь размах второй волны, достаточно подойти к ЗАГСу или моргу. И увидеть, как десятки сибиряков стоят в очереди за справками о смерти. Монологи людей, потерявших близких, читайте в нашем репортаже «Как ковид выкашивает семьи».

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А истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

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