Минздрав объяснил, в каком случае новый перинатальный центр начнет принимать пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, в каком случае в новом перинатальном центре на Немировича-Данченко разместят пациентов с коронавирусом. Сейчас здание медучреждения еще не работает.
— Мы подготовим полностью перинатальный центр, и только в случае ухудшения эпидситуации мы будем рассматривать возможность организации там ковидного госпиталя. Контрольная точка, поставленная губернатором, о строительной готовности — 30 ноября, — рассказал министр здравоохранения.
Ранее министр сообщал, что на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как еще возможного ковид-госпиталя было выделено 75 миллионов.
Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ранее рассказывал, что летом рассматривалась возможность перепрофилирования «Экспоцентра». Однако для этого нужно много дополнительных кадров. Поэтому пока министерство рассматривает возможности перепрофилирования только медицинских организаций.