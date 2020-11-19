В Новосибирск привезли бесплатные лекарства для ковидных больных, которые лечатся дома

В регион поступила первая партия бесплатных лекарств, которые будут выдавать пациентам для лечения на дому. Об этом 19 ноября сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга.

— Мы разработали регламент — выдаваться будет непосредственно медицинскими работниками в день осуществления и первого контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом, либо при подозрении на COVID-19 непосредственно в домашних условиях, — сообщил глава Минздрава Новосибирской области.