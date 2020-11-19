В Новосибирск привезли бесплатные лекарства для ковидных больных, которые лечатся дома

В регион поступила первая партия бесплатных лекарств, которые будут выдавать пациентам для лечения на дому. Об этом 19 ноября сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга.
— Мы разработали регламент — выдаваться будет непосредственно медицинскими работниками в день осуществления и первого контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом, либо при подозрении на COVID-19 непосредственно в домашних условиях, — сообщил глава Минздрава Новосибирской области.
В Новосибирск уже поступила партия противовирусного препарата — 3,5 тысячи упаковок фавипиравира. Всего, по словам министра, должны быть обеспечены лекарствами 13 тысяч пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.
— Мы готовы уже выдавать. С завтрашнего дня, я очень надеюсь, что у нас всё заработает и будет организовано достойно.
Ранее в новосибирских аптеках начали продаваться два медикамента с действующим веществом фавипиравир: «Коронавир» и «Арепливир», они стоили около 11–12 тысяч рублей.
Вчера, 18 ноября, стало известно, что в Новосибирск поступила третья партия антибиотиков — Новосибирская аптечная сеть закупила 18 тысяч стандартов «Левофлоксацина» и 12,4 тысячи упаковок «Клеримеда».