19 ноября четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 5/10
usd 75.93
eur 90.23
Тема дняСерьезное сокращение на крупном заводе

Все новости

Все новости

С начала пандемии в России выявили 2 млн случаев. Показываем, как менялась заболеваемость в регионах

В стране снова максимальный прирост зараженных за сутки

676
5Обсудить

Поделиться

За сутки в стране выявили больше <nobr class="_">23 тысяч</nobr> случаев&nbsp;<nobr class="_">COVID-19</nobr> — это максимум с начала эпидемии

За сутки в стране выявили больше 23 тысяч случаев COVID-19 — это максимум с начала эпидемии

Поделиться

В России за сутки коронавирус выявили у 23 610 пациентов — это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Страна перевалила за 2 миллиона заражений — за всё время пандемии зарегистрировано 2 015 608 случаев заболевания.

Мы собрали данные о том, как заражались регионы и менялись «лидеры» по заболеваемости.

Для наглядности мы исключили из сравнения Москву и Московскую область, поскольку всё это время столица была безусловным лидером по числу заболевших. Когда в Москве заражались тысячи, в других регионах счет шел на сотни.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 533 068 случаев, на втором месте Московская область с 100 050 случаями, на третьем Санкт-Петербург — 90 400 случаев. В пятерку вошли также Нижегородская (49 490 случаев) и Свердловская области (42 088 случаев), в десятке — Ростовская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская и Иркутская области. С начала эпидемии скорость распространения инфекции в разных регионах менялась.

В мире за последнюю неделю число новых случаев заражения выросло почти на 4 миллиона — и это тоже антирекорд. Сейчас, по данным Университета имени Хопкинса, на планете зафиксировано 56,17 миллиона случаев коронавируса. На первом месте по числу заболевших по-прежнему США (11,5 миллиона заболеваний), на втором — Индия (8,9 миллиона), на третьем — Бразилия (5,9 миллиона). На четвертом месте оказалась Франция, где зафиксировано больше 2 миллионов случаев. Пятерку замыкает Россия.

На днях в ВОЗ заявили, что, для того чтобы пандемия COVID-19 закончилась, нужно вакцинировать около 70% населения земного шара. Сейчас большинство вакцин в мире находятся на третьей стадии клинических испытаний, вчера о завершении третьего этапа сообщила Pfizer. По данным компании, вакцина показала 95% эффективности. До конца года планируется выпустить до 50 миллионов доз вакцины, еще до 1,3 миллиарда доз — к концу 2021 года.

Российская вакцина «Спутник V» пока находится в третьей фазе исследований, но ее уже применяют. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным 18 ноября, уже выпущено 58 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ноябре планируется произвести еще 553 тысячи доз, в декабре — 2,2 миллиона. Ожидается, что поступление вакцины будет до 10 декабря, тогда же начнется вакцинация.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пандемиякоронавирусзаболеваемость COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...