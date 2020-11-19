С начала пандемии в России выявили 2 млн случаев. Показываем, как менялась заболеваемость в регионах

В России за сутки коронавирус выявили у
Мы собрали данные о том, как заражались регионы и менялись «лидеры» по заболеваемости.
Автор: Истории из России / youtube.com
Для наглядности мы исключили из сравнения Москву и Московскую область, поскольку всё это время столица была безусловным лидером по числу заболевших. Когда в Москве заражались тысячи, в других регионах счет шел на сотни.
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