С начала пандемии в России выявили 2 млн случаев. Показываем, как менялась заболеваемость в регионах

Российская вакцина «Спутник V» пока находится в третьей фазе исследований, но ее уже применяют. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным 18 ноября , уже выпущено 58 тысяч доз вакцины « Спутник V ». В ноябре планируется произвести еще 553 тысячи доз, в декабре — 2,2 миллиона . Ожидается, что поступление вакцины будет до 10 декабря , тогда же начнется вакцинация.

