Новосибирский медцентр объявил о платном лечении коронавируса — от 17 тысяч за сутки. Но потом скрыл прайс

Новосибирцы не могут попасть за деньги на лечение от коронавируса
СОМЦ ФМБА, ранее заявивший о платном лечении коронавируса в своем стационаре, спустя две недели удалил прайс со своего сайта. Заболевшие новосибирцы рассказывают, что не могут попасть в медицинский центр даже платно — в кол-центре им отвечают, что принимают только бесплатно и по скорой. Действительно ли медцентр передумал лечить коронавирусных больных за деньги — в ситуации разбиралась медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
Платное лечение
В начале ноября на сайте Сибирского окружного медицинского центра Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА) появилась информация о лечении коронавирусной инфекции за деньги — пациентам, которые хотели попасть в госпиталь вне действующего порядка (ранее сюда госпитализировали только больных по скорой), предлагали платить от 17 до 32 тысяч за день пребывания в зависимости от тяжести течения заболевания без учёта стоимости палаты реанимации, КТ органов грудной клетки и тестов на коронавирус. А теперь эта информация с сайта исчезла — мы сохранили скриншоты.
В СОМЦ ФМБА журналисту НГС сообщили, что на базе их круглосуточного стационара на улице Одоевского открыт инфекционный госпиталь на 150 коек. Он принимает пациентов по неотложным показаниям по четвергам и воскресеньям из четырёх районов города Новосибирска — Кировский, Октябрьский, Первомайский, Советский:
— За период со 2 по 17 ноября инфекционный госпиталь заполнен на 112%. Первоочередной задачей инфекционного госпиталя является оказание специализированной медицинской помощи пациентам с внебольничными пневмониями, в том числе с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, за счет средств обязательного медицинского страхования поступивших по скорой медицинской помощи.
То есть эти 150 коек в первую очередь предназначены для лечения «бесплатных» пациентов — в рамках ОМС.
По информации регионального Минздрава, в СОМЦ ФМБА на утро 18 ноября было занято 125 коек из 150, то есть меньше 100%.
Кто же может попасть на лечение платно
При этом платное оказание медицинской помощи предусмотрено уставом, утвержденным учредителем центра. Официально в медцентре такую возможность не отрицают.
— Госпитализация в инфекционный госпиталь на платной основе возможна только при наличии незанятых коек и в отдельных случаях, в том числе для лиц, не имеющих полиса ОМС (иностранные граждане), пациентов, подлежащих лечению в амбулаторных условиях, но желающих пройти курс лечения в условиях стационара. Объем лечебно-диагностических мероприятий обеспечивается независимо от источника финансирования в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, — пояснил начальник отдела организации медпомощи, медицинской статистики и экспертизы качества ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России Александр Заиграев.
Что означают отдельные случаи и какие именно препараты входят в платное лечение — в учреждении не уточнили. Журналист НГС отправил в медцентр дополнительный запрос.
Если вы или ваш родственник с коронавирусом находится в СОМЦ ФМБА платно или знаете, в каких ещё учреждениях это возможно, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Мы опубликовали карту учреждений Новосибирской области, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё.