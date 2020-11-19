Новосибирский медцентр объявил о платном лечении коронавируса — от 17 тысяч за сутки. Но потом скрыл прайс

СОМЦ ФМБА, ранее заявивший о платном лечении коронавируса в своем стационаре, спустя две недели удалил прайс со своего сайта. Заболевшие новосибирцы рассказывают, что не могут попасть в медицинский центр даже платно — в кол-центре им отвечают, что принимают только бесплатно и по скорой. Действительно ли медцентр передумал лечить коронавирусных больных за деньги — в ситуации разбиралась медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

Платное лечение



В начале ноября на сайте Сибирского окружного медицинского центра Федеральное медико-биологическое агентство РФ (СОМЦ ФМБА) появилась информация о лечении коронавирусной инфекции за деньги — пациентам, которые хотели попасть в госпиталь вне действующего порядка (ранее сюда госпитализировали только больных по скорой), предлагали платить от 17 до 32 тысяч за день пребывания в зависимости от тяжести течения заболевания без учёта стоимости палаты реанимации, КТ органов грудной клетки и тестов на коронавирус. А теперь эта информация с сайта исчезла — мы сохранили скриншоты.