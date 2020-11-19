«Почти не может есть»: история пары, которая переболела ковидом еще летом (симптомы держатся до сих пор)

Сначала заболела моя девушка, следом — я. Предположительно, Настя подхватила ковид в частной клинике, куда обращалась по не связанному с коронавирусом вопросу, несмотря на то, что в помещении все ходили в масках. 1 июня у нее пропало обоняние, поднялась температура 37 с небольшим и заложило нос. Она болела три дня, потом всё прошло, но обоняние так и не вернулось.

Я заболел примерно через две недели — у меня была головная боль и слабость, что показалось мне очень странным, так как головными болями я никогда не страдал — это навеяло меня на мысль о том, что таким образом у меня протекал ковид. Через пару недель тоже все прошло. Мы не лечились, у нас все прошло само собой. Мы знаем, что, когда болеешь в легкой форме особого лечения не нужно — Настя просто брызгала капли в нос и полоскала горло ромашкой.

Мы никуда не ходили, ни с кем не контактировали. Когда заподозрили ковид, просто заперлись в квартире и ни с кем не общались, ходили в магазин в строительных масках. Так вышло, что мы и неделю до этого ни с кем не встречались, кроме, конечно, похода в частную клинику, так что от нас никто не заразился. Тесты сделали примерно через пять дней, отрицательные. На антитела сдали спустя три месяца, когда потребовали на работе, а во время самой болезни так совпало, что был отпуск, поэтому даже больничный не брали, да и соваться в поликлинику не было никакого желания. Всё равно бы развернули обратно, так как никаких тяжелых последствий не было, и в целом мы чувствовали себя нормально.