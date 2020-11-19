«Почти не может есть»: история пары, которая переболела ковидом еще летом (симптомы держатся до сих пор)

Пара из Новосибирска рассказала о последствиях коронавируса
Истории заболевания коронавирусом сегодня пересказываются друг другу вместо привычной житейской болтовни о том, кто что делал в выходные и как провел вечер. Болезнь протекает у всех индивидуально, вот и хочется спросить: «А было ли у вас вот так?» Самый явный симптом ковида — потеря обоняния, с ним сталкивается добрая половина заболевших, причем других симптомов может и не быть вовсе. Новосибирцы Анастасия и Антон заразились вирусом летом, обоняние пропало только у Насти. Прошло пять месяцев — обоняние всё еще не вернулось, за исключением отдельных не самых приятных ароматов, которых раньше стопроцентный нюх Насти воспринимал как самые обычные. Молодой человек девушки рассказал историю их болезни — далее публикуем рассказ от первого лица.
Сначала заболела моя девушка, следом — я. Предположительно, Настя подхватила ковид в частной клинике, куда обращалась по не связанному с коронавирусом вопросу, несмотря на то, что в помещении все ходили в масках. 1 июня у нее пропало обоняние, поднялась температура 37 с небольшим и заложило нос. Она болела три дня, потом всё прошло, но обоняние так и не вернулось.
Я заболел примерно через две недели — у меня была головная боль и слабость, что показалось мне очень странным, так как головными болями я никогда не страдал — это навеяло меня на мысль о том, что таким образом у меня протекал ковид. Через пару недель тоже все прошло. Мы не лечились, у нас все прошло само собой. Мы знаем, что, когда болеешь в легкой форме особого лечения не нужно — Настя просто брызгала капли в нос и полоскала горло ромашкой.
Мы никуда не ходили, ни с кем не контактировали. Когда заподозрили ковид, просто заперлись в квартире и ни с кем не общались, ходили в магазин в строительных масках. Так вышло, что мы и неделю до этого ни с кем не встречались, кроме, конечно, похода в частную клинику, так что от нас никто не заразился. Тесты сделали примерно через пять дней, отрицательные. На антитела сдали спустя три месяца, когда потребовали на работе, а во время самой болезни так совпало, что был отпуск, поэтому даже больничный не брали, да и соваться в поликлинику не было никакого желания. Всё равно бы развернули обратно, так как никаких тяжелых последствий не было, и в целом мы чувствовали себя нормально.
В сентябре у Насти всё так же не было обоняния, и в один прекрасный день она почувствовала «ароматы» от лука, чеснока, мяса, духов и многих соусов — все они были искажены и жутко воняли. Например, кисло-сладкий китайский, по Настиному мнению, оказался самым жестким по шкале неприятных запахов. Уже ноябрь подходит к концу, у неё ничего не меняется. Смысл в том, что обоняние не возвращается, но появляется чувствительность к определенным резким запахам, в искаженном восприятии. И я не знаю ни одного человека, у которого бы это полностью прошло.
Я уже не знаю, что готовить, с этим беда. Я работаю дома, мне особо никуда выезжать не надо, а она практически каждый день находится в офисе. Целыми днями мы придумываем, чего бы такого приготовить, чтобы Настя смогла это съесть. Узнали, что бекон, в том числе жареный, колбаса и говядина (холодная) спокойно употребляются. А самая вонючая рыба абсолютно ничем не пахнет.
Есть ли среди вас те, кто столкнулся с такой же проблемой?
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