Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» сделали прививки от коронавируса

Вице-президент Telegram Илья Перекопский и генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РБК.
Перекопский рассказал, что в течение одного дня после прививки у него было небольшое повышение температуры и давления, но после тесты показали, что выработался иммунитет. У генерального директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова побочные эффекты не проявились. Он сказал, что будет предлагать коллегам сделать прививку, когда вакцина появится в широком доступе.
Ранее прививку от коронавируса сделали многие высокопоставленные чиновники и политики — мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие. Вакцину «Спутник V» испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина. Президент говорил, что в первый день после прививки у нее была повышена температура.
Также вакцинируются от коронавируса врачи. В Алтайском крае три медика из числа тех, кто первыми поставил прививки, заразились коронавирусом. В местном Минздраве предположили, что причиной заражения стало то, что иммунитет у них не успел сформироваться.
— По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, — заявили в министерстве.
В числе добровольцев оказался также научный журналист и популярный медицинский блогер Алексей Водовозов. Мы публиковали отрывки из его дневника, где он рассказывает о том, как устроены клинические испытания, и подробно описывает свое самочувствие после прививки.
Сейчас «Спутник V», по данным ВОЗ, находится в третьей фазе клинических испытаний. Исследование будет завершено весной 2021 года. В России вакцина была зарегистрирована в августе по упрощенной схеме, введенной на время эпидемии соответствующим постановлением правительства.