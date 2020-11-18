Топ-менеджеры Telegram и «ВКонтакте» сделали прививки от коронавируса

Вице-президент Telegram Илья Перекопский и генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РБК.



Перекопский рассказал, что в течение одного дня после прививки у него было небольшое повышение температуры и давления, но после тесты показали, что выработался иммунитет. У генерального директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова побочные эффекты не проявились. Он сказал, что будет предлагать коллегам сделать прививку, когда вакцина появится в широком доступе.

