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В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 182 человека

Из больниц выписали 154 пациента

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В больницах находятся 3719 человек с подозрением на ковид<br>

В больницах находятся 3719 человек с подозрением на ковид

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В Новосибирской области за сутки было зафиксировано 182 случая ковида

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 182 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 20 536 жителей региона.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 ноября в регионе выявлено 20 536 случаев COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1327 детей. 16 669 пациентов выписаны с выздоровлением (+154 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3719.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом доставлены 1725 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 847 276 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3463 жителя региона, 62 221 человек снят с меднаблюдения.

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Вчера, 17 ноября, стало известно о 179 заболевших в регионе.

Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек (данные на 12 ноября).

Ранее НГС опубликовал разбор схемы лечения ковида, которую новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах. Терапевт объяснил, почему такие рассылки могут быть опасными.

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COVID-19Новосибирскстатистика COVID-19коронавирус
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