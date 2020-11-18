В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 182 человека

В Новосибирской области за сутки было зафиксировано 182 случая ковида
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 182 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у
— По данным оперативного штаба, на утро 18 ноября в регионе выявлено
Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3719.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом доставлены 1725 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано
Вчера, 17 ноября, стало известно о 179 заболевших в регионе.
Пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас принимают 54 медицинских учреждения. Мы сделали инфографику с указанием количества коек (данные на 12 ноября).
Ранее НГС опубликовал разбор схемы лечения ковида, которую новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах. Терапевт объяснил, почему такие рассылки могут быть опасными.