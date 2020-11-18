В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 182 человека

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 182 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 20 536 жителей региона.



— По данным оперативного штаба, на утро 18 ноября в регионе выявлено 20 536 случаев COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1327 детей. 16 669 пациентов выписаны с выздоровлением (+154 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.