«Мама старается держаться». Как новосибирцев не берут в больницы и не делают даже рентген — 4 истории из деревень

Как жители деревень в Новосибирской области добиваются лечения ковида
Ситуация с лечением коронавируса в области еще сложнее, чем в Новосибирске. Мы уже публиковали истории жителей города о том, как они переживают это непростое время в ожидании заветных антибиотиков и врачей, которые не приезжают сутками на вызовы. А теперь обратились к жителям небольших городков, поселков и деревень — они тоже столкнулись с ковидом, хотя подтвердить этот диагноз удается не всем. Легко ли добиться медпомощи там, где всего одна больница и пара аптек на несколько тысяч жителей, рассказывают наши читатели.
«Сказали, что тесты положены только врачам и учителям». Монолог Светланы (имя изменено по просьбе героини), у которой заболели родители
Село Венгерово, Венгеровский район (население — 6,9 тысячи человек, расстояние до Новосибирска — 462 километра). Здесь 4 аптеки, 1 ЦРБ, 1 поликлиника.
Несколько недель назад заболели мои родители — вначале папа, а потом и мама. Температура была
Больница переполнена, там действительно страшно. Если раньше были 25 коек заняты, то теперь уже все 100. До обеда туда ходят обычные пациенты — у кого нет обоняния, кто с кашлем сидит — дожидаются, пока врач их примет, а после обеда врачи никого уже не принимают, занимаются пациентами больницы, которые там лежат.
Парадокс всей ситуации в том, что все всё знают, но каких-то заключений по ковиду не делают. Даже врачи, которые приезжали на скорой, говорили, что у родителей все признаки коронавируса. Тест у возрастных родителей, естественно, никто не взял, мне даже пришлось в страховую компанию звонить и жаловаться. Спустя какое-то время мне перезвонили оттуда и объяснили, что, со слов руководства венгеровского медучреждения, тесты делают только врачам и учителям. Сделали родителям флюорографию, так как КТ в деревне, конечно, нет. Вроде бы всё чисто, ничего не показывает, но я понимаю, что «флюра» покажет что-то, когда уже совсем всё плохо.
От своих знакомых и коллег с работы папы я знаю, что в маленьких деревнях возле Венгерово всё совсем печально, а в крошечных поселках болеют чуть ли не все жители. Даже врачи, которые объезжают на скорой все эти деревни, рассказывают, как люди с тяжелым ковидом остаются лежать лежкой дома, так как ни в одну больницу попасть не могут.
«Опять же скажу: в деревнях в лечении никому не отказывают, в отличие от города»
Например, моей болеющей сестре из Новосибирска сказали: «Вы пропили все возможные антибиотики, а теперь идите лечиться домой». В Венгерово такого нет, если вызовешь скорую — приедут, если захочешь попасть на прием к врачу — попадешь. И даже лечение тебе пропишут. Хотя в Новосибирске можно тест сделать, а тут совсем никак. А когда говоришь врачу: «У меня ковид не подтвержден, но вы мне прописываете такие сильные антибиотики по ковидной схеме, почему?» Отвечают: «Так положено».
«Ближайший госпиталь в 40 километрах, но он переполнен». Рассказ Анны — у нее заболел отец
Поселок Горный, Тогучинский район (население — 8,9 тысячи человек, расстояние до райцентра — 39 километров, расстояние до Новосибирска — 77 километров). Здесь 4 аптеки, 1 поликлиника и 1 больница на 50 коек.
Мои родители живут в поселке Горном, Тогучинский район. Отец, ему 66 лет, заболел 4 недели назад. Вызвали врача в начале ноября, но терапевт пришла только на следующий день после звонка, уже в 7 вечера. Каких-то серьезных обследований не было, но хотя бы сделали рентген, который подтвердил двустороннее воспаление легких.
Госпитализировать папу не смогли, врачи объяснили это тем, что мест нет. Мазок на ПЦР тоже не назначали долго, но, как удалось выяснить, его сделают на неделе.
Ближайший к нам крупный населенный пункт — это Тогучин. Там есть КТ, есть ковидный госпиталь — в Горном-то совсем обычная маленькая больница. Но проблема в том, что этот единственный аппарат КТ с конца октября не работает, а ковид-госпиталь в 40 километрах, и он переполнен.
Пугает, что в поселке болеют многие, даже из моей родни, но обследования не проводятся. Болеют дома, в одиночку.
«Родители вот лечатся только тем, что я смогла купить здесь, в Новосибирске, и передать»
Я нашла антибиотики — благодаря им у папы сбили постоянную температуру, хотя она скачет в течение дня, но хотя бы не держится.
Мама старается держаться, но дело в том, что у нее уже больше недели пропали обоняние и вкус, появились головные боли. Какой диагноз у родителей — до сих пор непонятно.
«В аптеке нашли только 4 ампулы из 22». История Екатерины (имя изменено), у которой заболели бабушка и дедушка
Город Татарск, Татарский район (население — более 23 тысяч человек, расстояние до Новосибирска — 473 километра). В городе 12 аптек, 2 поликлиники, 1 ЦРБ.
У меня в Татарске живут бабушка и дедушка, им 67 лет. Заболели они в конце октября, вызвали скорую, вызвали врача, но в этот день никто не приехал. В итоге с температурой бабушка и дедушка поехали в больницу сами спустя 6 дней, а там кроме рецептов на лекарства им ничего не предложили, ни обследований, ни тестов. Да, они пенсионеры, и как-то ожидаешь, что о них будут заботиться в первую очередь, но медсестра сказала, что тестов нет вообще. Ну и надо сказать, что в коридоре к врачу они просидели с 08:00 до 10:45 — такие очереди в больнице.
Через 3 дня после похода к врачу пришлось вновь вызвать скорую, так как температура у дедушки поднялась уже до 39. К счастью, скорая в течение 4 часов приехала, оказалось, сатурация уже 79. Фельдшер предложил госпитализацию в Татарскую ЦРБ, но бабушка спросила: «А есть ли там места вообще?» На это медик сказал: «Да у нас разве что в туалетах не лежат». В итоге, конечно, решили отказаться. Да и лечение в ЦРБ, как пояснил фельдшер, не отличается от того, что нам назначил терапевт. А так как тестов нет, подтвержденного ковида нет, решили не подвергать дедушку опасности и не класть его с больными в коридоре. Дедушка остался лечиться дома.
Так как лечение терапевтом было выписано всего на неделю, в ноябре они уже пошли на прием к своему терапевту, но тут выяснилось, что терапевт заболела сама, врачей на участке нет.
«Представляете, врач не может дождаться врача»
В итоге бабушка дозвонилась до нее, и та проконсультировала по телефону.
Очереди в ЦРБ в Татарске не сильно отличаются от очередей в новосибирских поликлиниках, такая же примерно ситуация в аптеках. Когда дедушке назначили цефтриаксон, бабушка пошла по аптекам, но там ничего не было. Пообещали поставку, бабушка предложила оставить свой номер, чтобы ей перезвонили, как только антибиотики поступят, но фармацевт говорит: «У меня в листе уже 150 номеров, я пока вам звонить буду, уже всё закончится». Люди выстраиваются в очередь еще до начала поставки, товар не успевают выкладывать даже.
4 ампулы она с горем пополам нашла из 22 положенных. Еще 3 ампулы передали родственники, которые сами летом переболели. В итоге 7 ампул цефтриаксона на двоих. Естественно, лекарства уже кончились, врача на участке тоже нет. Ситуация безвыходная.
Пришлось трижды ездить на обследование за 60 километров. Монолог Юлии — ее мама обнаружила у себя признаки ковида
Село Шайдурово, Сузунский район (население — 1050 человек, расстояние до райцентра — 61 километр, расстояние до Новосибирска — 171 километр). Здесь нет аптек, но есть 1 амбулатория.
У меня заболела мама примерно месяц назад. Она простудилась, был насморк, кашель, а около двух недель назад пропало обоняние, сдавило грудную клетку, и мама перестала ощущать вкус еды. Она обратилась в нашу шайдуровскую больницу, выписали лекарства для лечения ОРВИ, посоветовали чаще следить за температурой и больше пить жидкости.
Но так как симптомы болезни были уж очень нетипичными, мама решила перестраховаться и сделать флюорографию. Сузунская больница, где можно сделать «флюру», — в 60 километрах, примерно неделю назад мама поехала туда в первый раз. Но там ей отказали, так как нужно было брать направление из деревенской больницы. Она поехала обратно, туда 60 километров, обратно — 60 километров, день, считай, потерян. Через несколько дней она собралась снова туда, приехала, и опять отказали. Потому что приезжать на флюорографию нужно к 8 утра, а так днем они принимают больных, у которых уже подтвержден диагноз. Знаю, что мама поехала еще раз, но ее и в третий раз не приняли — причины точной не знаю, вроде как опять что-то не то с направлением из нашей больницы.
Каждый день так, конечно, не наездишься.
«Я говорила маме, чтобы та попробовала объяснить в Сузуне, что она из деревни и что ездить до райцентра очень сложно. Но не сработало»
У меня и близкие тоже болеют с такими признаками. Кому пневмонию ставят, кому-то бронхит. Все лечатся сами, так как к врачам не попасть. Видимо, ситуация такая — кому больше повезет, того и полечат.
На прошлой неделе мы публиковали репортаж из очереди за больничным в одной из городских поликлиник, где вместе сидят здоровые и задыхающиеся люди с коронавирусом. Очереди есть и у моргов. Обезумевшим от горя людям приходится приезжать сюда за несколько часов до открытия, чтобы получить нужные документы о смерти родных. Читайте наш репортаж оттуда.
А это — фоторепортаж из села Крутишка в Черепановском районе, где на 500 жителей всего один фельдшер, который появился здесь всего год назад. Мы рассказали о том, как жители на протяжении нескольких лет справлялись без медицинской помощи и как мечтают о новом ФАПе.