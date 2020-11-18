«Мама старается держаться». Как новосибирцев не берут в больницы и не делают даже рентген — 4 истории из деревень

Больница переполнена, там действительно страшно. Если раньше были 25 коек заняты, то теперь уже все 100. До обеда туда ходят обычные пациенты — у кого нет обоняния, кто с кашлем сидит — дожидаются, пока врач их примет, а после обеда врачи никого уже не принимают, занимаются пациентами больницы, которые там лежат.



Парадокс всей ситуации в том, что все всё знают, но каких-то заключений по ковиду не делают. Даже врачи, которые приезжали на скорой, говорили, что у родителей все признаки коронавируса. Тест у возрастных родителей, естественно, никто не взял, мне даже пришлось в страховую компанию звонить и жаловаться. Спустя какое-то время мне перезвонили оттуда и объяснили, что, со слов руководства венгеровского медучреждения, тесты делают только врачам и учителям. Сделали родителям флюорографию, так как КТ в деревне, конечно, нет. Вроде бы всё чисто, ничего не показывает, но я понимаю, что «флюра» покажет что-то, когда уже совсем всё плохо.



От своих знакомых и коллег с работы папы я знаю, что в маленьких деревнях возле Венгерово всё совсем печально, а в крошечных поселках болеют чуть ли не все жители. Даже врачи, которые объезжают на скорой все эти деревни, рассказывают, как люди с тяжелым ковидом остаются лежать лежкой дома, так как ни в одну больницу попасть не могут.

