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В Сибири у коронавируса обнаружили новые мутации

Об этом заявила глава Роспотребнадзора

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В Сибирском регионе формируется свой вариант коронавируса

В Сибирском регионе формируется свой вариант коронавируса

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Роспотребнадзор обнаружил изменения в новом коронавирусе, циркулирующем в Сибирском регионе. Как сообщает ТАСС, об этом заявила сегодня глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

— Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями, — сказала она.

Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова говорила, что в России циркулирует более 100 штаммов коронавируса. Также ученые сообщали, что из-за мутаций вирус со временем станет более заразным, но менее опасным.

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Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирус
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