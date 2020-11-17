В Сибири у коронавируса обнаружили новые мутации

Роспотребнадзор обнаружил изменения в новом коронавирусе, циркулирующем в Сибирском регионе. Как сообщает ТАСС, об этом заявила сегодня глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции
— Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями, — сказала она.
Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова говорила, что в России циркулирует более