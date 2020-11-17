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В Новосибирской области от ковида скончались 6 человек

Всего от заболевания в регионе умерли 666 пациентов

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На ИВЛ в больницах находятся 52 пациента

На ИВЛ в больницах находятся 52 пациента

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В Новосибирской области за время пандемии ковида умерли 666 человек

В Новосибирской области от коронавируса скончались 6 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона по ковиду.

— Скончались еще шесть пациентов: женщины в возрасте 50, 53, 56 и 59 лет, двум женщинам было 73 года, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от ковида скончались 666 человек.

В реанимациях лежат 177 пациентов, из них 52 — на искусственной вентиляции легких.

Если вы знали, кем были погибшие и как протекала их болезнь, то сообщите об этом дежурному корреспонденту.

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Накануне, 16 ноября, НГС публиковал рассказ новосибирца, у которого от ковида скончался отец. Уже после смерти мужчины к нему пришел терапевт. После этого региональный Минздрав начал проверку.

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