В Новосибирской области от ковида скончались 6 человек

В Новосибирской области за время пандемии ковида умерли 666 человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались 6 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона по ковиду.
— Скончались еще шесть пациентов: женщины в возрасте 50, 53, 56 и 59 лет, двум женщинам было 73 года, — говорится в сообщении.
Всего в регионе от ковида скончались 666 человек.
В реанимациях лежат 177 пациентов, из них 52 — на искусственной вентиляции легких.
Если вы знали, кем были погибшие и как протекала их болезнь, то сообщите об этом дежурному корреспонденту.
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Накануне, 16 ноября, НГС публиковал рассказ новосибирца, у которого от ковида скончался отец. Уже после смерти мужчины к нему пришел терапевт. После этого региональный Минздрав начал проверку.