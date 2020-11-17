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Минздрав НСО проведет проверку после смерти 48-летнего мужчины — специалисты выяснят, как ему оказывали помощь

Терапевт пришел, когда больной уже скончался

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Мужчина скончался в больнице

Мужчина скончался в больнице

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Новосибирский Минздрав проведет проверку после смерти 48-летнего мужчины

Новосибирский Минздрав начнет проверку после публикации о том, что в городе скончался 48-летний Вадим Скрипников, которого положили в больницу № 11. После того как он скончался, к нему пришел терапевт — об этом рассказал сын погибшего.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

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В ведомстве напомнили, что пациентов с подозрением на ковид госпитализируют только по показаниям. Как правило, это больные в тяжелом состоянии.

Ранее общественник Владимир Кириллов рассказал, как обстоит ситуация с ковидом в районах. По его словам, она куда хуже, чем в областной столице. НГС публиковал его колонку-мнение.

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Минздравпроверкакоронавирус
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