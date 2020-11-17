Минздрав НСО проведет проверку после смерти 48-летнего мужчины — специалисты выяснят, как ему оказывали помощь

Новосибирский Минздрав проведет проверку после смерти 48-летнего мужчины
Новосибирский Минздрав начнет проверку после публикации о том, что в городе скончался
— Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся
В ведомстве напомнили, что пациентов с подозрением на ковид госпитализируют только по показаниям. Как правило, это больные в тяжелом состоянии.
Ранее общественник Владимир Кириллов рассказал, как обстоит ситуация с ковидом в районах. По его словам, она куда хуже, чем в областной столице. НГС публиковал его колонку-мнение.