Ученые выяснили, что тяжелая форма COVID-19 развивается в 1,5 раза чаще из-за приема антибиотиков

Тяжелая форма COVID-19 развивается в 1,5 раза чаще у людей, которые принимали антибиотики в первые дни после постановки диагноза. К такому заключению пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологий (Китай): они проанализировали данные пациентов, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести, сообщают «Известия».



Части пациентов давали антибиотики в течение двух дней после поступления в стационар. А другим пациентам или совсем не назначали антибиотики, или давали их позже. В итоге за 30 дней из тех, у кого развилась тяжелая форма COVID-19 , было в 1,5 раза больше людей, принимавших антибиотики сразу после постановки диагноза.

