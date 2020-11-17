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Ученые выяснили, что тяжелая форма COVID-19 развивается в 1,5 раза чаще из-за приема антибиотиков

Исследователи проанализировали данные пациентов, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести

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Пандемия коронавируса привела к повышенному спросу на антибиотики

Пандемия коронавируса привела к повышенному спросу на антибиотики

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Тяжелая форма COVID-19 развивается в 1,5 раза чаще у людей, которые принимали антибиотики в первые дни после постановки диагноза. К такому заключению пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологий (Китай): они проанализировали данные пациентов, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести, сообщают «Известия».

Части пациентов давали антибиотики в течение двух дней после поступления в стационар. А другим пациентам или совсем не назначали антибиотики, или давали их позже. В итоге за 30 дней из тех, у кого развилась тяжелая форма COVID-19, было в 1,5 раза больше людей, принимавших антибиотики сразу после постановки диагноза.

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Также пациенты, принимавшие антибиотики с первых дней, дольше лежали в стационаре, чем остальные: первые провели в больнице в среднем 18 дней, вторые — 13.

Почему ученые пришли к таким результатам, объяснил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

— Все антибиотики имеют побочные эффекты, отражающиеся на функциях либо печени, либо почек и вследствие этого влияющие на выведение продуктов распада разрушенных инфицированных клеток организма больного, — говорит Сергей Нетёсов. — Антибиотики сильно угнетают микрофлору кишечника и ротовой полости, что также может влиять на состояние больного не в лучшую сторону.

Ранее Минздрав заявил, что антибиотики при коронавирусе бесполезны. А мы вместе с врачами разобрались, кому на самом деле нужны антибиотики при COVID-19.

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Минздравантибиотикилекарстваученые
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