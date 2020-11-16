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Роспотребнадзор разрешил выходить из изоляции без теста на COVID-19

А для выписки после болезни теперь достаточно одного отрицательного теста

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Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня

Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня

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Главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова подписала очередное постановление, связанное с COVID-19. Оно касается выписки с больничного — как тех, кто переболел, так и тех, кто изолировался после контакта с инфицированным. Первых теперь смогут выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, вторых — и вовсе без него.

— Выписка контактных лиц, у которых не появлялись клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19, — говорится в постановлении.

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Из стационара могут выписать до получения отрицательного результата тестов, однако только при условии продолжения амбулаторного лечения. То есть пациент останется на больничном, просто долечиваться будет уже на дому.

Кроме того, Роспотребнадзор регламентировал время проведения тестов на коронавирус: от момента сдачи анализа до получения результата пациентом должно проходить не более 48 часов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования — 16 ноября.

Ранее в Минздраве заявили, что в 30–40% случаев тест на COVID может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.

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Роспотребнадзортесты на коронавирускоронавирус
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