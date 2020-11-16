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В России первый регион ушел на карантин — там закрылись ТРЦ, а школьникам продлили каникулы

Ограничения будут действовать до 30 ноября

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Купить еду навынос и заказать доставку в Бурятии всё еще можно

Купить еду навынос и заказать доставку в Бурятии всё еще можно

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Бурятия стала первым регионом России, где ввели карантин из-за коронавируса. С сегодняшнего дня здесь на две недели приостановили работу ТРЦ, предприятий общественного питания и магазинов, говорится на официальном портале республики.

Исключение составляют продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки и аптечные пункты, салоны сотовой связи. Также карантин не касается доставки и покупки еды навынос, продолжат работу столовые на предприятиях и рестораны при гостиницах (только для проживающих).

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Кроме того, на две недели закрылись кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, бани и сауны. Часть школьников перейдут на дистанционку, а первоклассники отправятся на каникулы.

— Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования, — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. — Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится.

По словам главы Бурятии, если сейчас республика не переломит ситуацию, всё может закрыться надолго и в больших масштабах

По данным Алексея Цыденова, на сегодняшний день в больницах Бурятии развернуто 2678 ковидных коек, 2225 коек занято. В Улан-Удэ занято 90% коек, а в среднем по республике эта цифра составляет 82%. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, еще 12 925 — под медицинским наблюдением, в том числе как бессимптомные носители и контактные лица.

Карантинные ограничения в Бурятии продлятся до 30 ноября.

— Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения, — отметил Алексей Цыденов.

По данным федерального оперштаба на утро 16 ноября, в Бурятии выявлено 14 838 случаев коронавируса (235 за последние сутки). 12 626 человек выздоровели, 273 — скончались.

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COVID-19Бурятиякарантинограничения из-за коронавирусакоронавирус
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