В России первый регион ушел на карантин — там закрылись ТРЦ, а школьникам продлили каникулы

Бурятия стала первым регионом России, где ввели карантин из-за коронавируса. С сегодняшнего дня здесь на две недели приостановили работу ТРЦ, предприятий общественного питания и магазинов, говорится на официальном портале республики.
Исключение составляют продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки и аптечные пункты, салоны сотовой связи. Также карантин не касается доставки и покупки еды навынос, продолжат работу столовые на предприятиях и рестораны при гостиницах (только для проживающих).
Кроме того, на две недели закрылись кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, бани и сауны. Часть школьников перейдут на дистанционку, а первоклассники отправятся на каникулы.
— Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования, — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. — Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится.
По словам главы Бурятии, если сейчас республика не переломит ситуацию, всё может закрыться надолго и в больших масштабах
Автор: Buryatia Official / YouTube
По данным Алексея Цыденова, на сегодняшний день в больницах Бурятии развернуто 2678 ковидных коек, 2225 коек занято. В Улан-Удэ занято 90% коек, а в среднем по республике эта цифра составляет 82%. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, еще
Карантинные ограничения в Бурятии продлятся до 30 ноября.
— Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения, — отметил Алексей Цыденов.
По данным федерального оперштаба на утро 16 ноября, в Бурятии выявлено