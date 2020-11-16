В России первый регион ушел на карантин — там закрылись ТРЦ, а школьникам продлили каникулы

По данным Алексея Цыденова, на сегодняшний день в больницах Бурятии развернуто 2678 ковидных коек, 2225 коек занято. В Улан-Удэ занято 90% коек, а в среднем по республике эта цифра составляет 82%. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, еще 12 925 — под медицинским наблюдением, в том числе как бессимптомные носители и контактные лица.



Карантинные ограничения в Бурятии продлятся до 30 ноября.



— Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения, — отметил Алексей Цыденов.

